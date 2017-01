Meitu, el app del momento, esconde muchos secretos y es mejor no descargarlo

2:30 Close Drag

Meitu es una sensación en Internet. ¿Quién no querría darse a sí mismo o a su político y celebridades favoritas un retoque inspirado en el animé japonés y compartir el resultado con el mundo? Es por eso exactamente que el app de reconocimiento facial se está convirtiendo en un éxito.

Pero antes de que corras al App Store o la Google Play Store a descargar una copia del app, hay algo que deberías saber: Meitu está pidiendo una increíble cantidad de datos tuyos a cambio de unas risas, además de que el app también parece incluir un código muy sospechoso.

Captura de pantalla

¿Sabes que cualquier app que descargas te pide permiso para descargarla en tu teléfono? Pues teniendo en cuenta eso, debes esperar que Meitu, un app de fotografía, use tu cámara (para poder tomar fotos), el almacenamiento (para editar y guardar las fotos) y quizá acceso a Internet.

Pero Meitu no se detiene ahí. Oh, no: quiere tu ubicación y tu número de teléfono, poder ejecutarse automáticamente al encender el teléfono, y muchos permisos más.

Captura de pantalla

¿Por qué un app de edición de fotos necesita hacer llamadas? ¿Por qué necesitaría cambiar los ajustes de audio o inmiscuirse en otros apps que se están ejecutando en el teléfono?

Y eso es sólo en la versión de Android: Jonathan Zdziarski, un investigador al que usualmente le gusta investigar aplicaciones de este tipo, ha descubierto unas extrañas líneas de código en la versión de Meitu para iOS.

De acuerdo con Zdziarski, la versión del app para iPhone está constantemente revisando si el teléfono tiene el jailbreak (o está desbloqueado, para instalar apps fuera del App Store y hacer otras cosas que Apple no permite), y qué operadora utiliza el teléfono. Además, el software es potencialmente capaz de identificar el dispositivo al usar la dirección MAC del teléfono.

¿Para qué necesitaría todo eso? Zdziarski especula que la compañía creadora de Meitu está vendiendo la información a compañías que podrían usar esa información para dirigir publicidad a los usuarios que descargaron el app.

No es inusual que las aplicaciones vendan información a publicistas, pero que un app pueda constantemente y sin hacer ruido recolectar la información (usando un código que viola las reglas de Apple, según Zdziarski), incluso cuando se reinicia el teléfono, o después de ponerlo en reposo... digamos que genera algunas dudas.

Y aún hay más cosas que no sabemos, incluyendo si Meitu está recolectando o vendiendo la información. Meitu, Apple y Google no respondieron inmediatamente a la solicitud por un comentario.

Pero hasta que lo sepamos con certeza, nos pone un poco nerviosos descargar Meitu en nuestros teléfonos. Quizás tú también deberías estarlo.

Con la colaboración de Óscar Gutiérrez.