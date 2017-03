Patricia Puentes/CNET

Hace unas semanas te contaba que sí, los AirPods habían pasado la prueba y en realidad eran unos auriculares perfectamente recomendables (o casi) para salir a correr. Pero ahora que ya están a la venta los BeatsX tenía que probarlos.

Así que conseguí un par y me los llevé a correr durante días diferentes por dos semanas. Éstas fueron las condiciones de mi actividad física acompañada por los BeatsX:

Distancia recorrida : 24 millas (38.5 km) a lo largo de cinco sesiones diferentes.

: 24 millas (38.5 km) a lo largo de cinco sesiones diferentes. Terreno recorrido : ciudad pero con un tramo largo sin semáforos a lo largo del paseo del Embarcadero en San Francisco y el San Francisco Bay Trail en Berkeley. La sesión en el Bay Trail estuvo acompañada de mucho viento.

: ciudad pero con un tramo largo sin semáforos a lo largo del paseo del Embarcadero en San Francisco y el San Francisco Bay Trail en Berkeley. La sesión en el Bay Trail estuvo acompañada de mucho viento. Equipo usado : iPhone 6, BeatsX y Fitbit Surge. (El esposo de la autora trabaja en Fitbit).

: iPhone 6, BeatsX y Fitbit Surge. (El esposo de la autora trabaja en Fitbit). Fuente musical: Spotify Premium.

Lo que funciona

Patricia Puentes/CNET

La mayor ventaja de los BeatsX es que tienen Bluetooth, con lo que he dejado de preocuparme por un cable molesto a modo de cordón umbilical con mi teléfono. Pero puedo relajarme y confiar en el cable que une ambos auriculares. Esto es especialmente cómodo cuando me los quito y los imanes que hay en la parte exterior de los audífonos se unen, cerrándose alrededor de mi cuello como si se tratara de un colgante. Los BeatsX parecen bastante más difíciles de perder que los AirPods.

Las dos piezas alargadas que los auriculares llevan simétricamente a cada lado -- una contiene la batería y la otra la parte electrónica del dispositivo -- parecen actuar como contrapesos. Y a eso hay que añadir el cable Flex-Form con la rigidez justa. Algo que hace que el cable se quede perfectamente colocado alrededor del cuello y no se mueve cuando corres. Ni siquiera en un día en el que corrí con mucho viento tuve problemas, cosa que sí me había pasado con el cable de los EarPods.

Lo que no me convence

Patricia Puentes/CNET

Llámame superficial pero me llevé una buena decepción cuando saqué mis BeatsX flamantemente blancos de la caja y resultó que su estuchito para transportarlos no es blanco, sino negro. Tal vez es que estoy acostumbrada a la obsesión con la estética y el diseño que tiene Apple, pero esperaba que esta división de la compañía tuviera el mismo cuidado escrupuloso de la imagen.

A pesar de llevar el mismo chip W1, la sincronización no es igual de perfecta que con los AirPods. La primera vez que intenté sincronizar los BeatsX con mi teléfono no fue tan "mágico" como en el caso de los AirPods (abres la caja de hilo dental y tu iPhone te pregunta si quieres sincronizarlos). Pero en todo caso sigue siendo relativamente sencillo hacerlos funcionar con el teléfono. Y pude controlar mi cuenta de Spotify igual que lo hago con los EarPods.

Una de las ventajas de los BeatsX es que vienen con puntas de diferentes tamaños y alitas para asegurarlos a la oreja cuando haces ejercicio, algo que en teoría facilita su uso y hace que sean más cómodos. Debo confesar que tuve bastantes problemas para encontrar el tamaño adecuado. Después de probar tres tamaños diferentes acabé optando por las puntas y alitas más pequeñas. Asegúrate de tomarte la molestia de encontrar el tamaño perfecto para ti porque sólo así escucharás el sonido con la calidad óptima. Además, el hecho de usar puntas de auricular de tamaño mayor al necesario llegó a irritarme levemente los oídos.

Si estás acostumbrado a salir a correr con los ubicuos EarPods de Apple vas a notar el cambio con los BeatsX, no sólo positivamente. Y es que en los BeatsX la pieza para controlar el volumen y pasar a la siguiente canción está bajo el auricular izquierdo y no bajo el derecho. Yo había desarrollado ya un movimiento reflejo con mi mano derecha cada vez que quería cambiar de canción y ahora tengo que recordar que ese control está al otro lado. La buena noticia es que la pieza encargada de esa función es en realidad un poco más sensible que la de los EarPods.

Aunque la lista de cosas que no acaban de convencerme sea un poco más larga que la de cosas que me gustan, los BeatsX son una gran opción para salir a correr y ya no me veo saliendo con los AirPods y su cable enrollado alrededor de la banda que llevo en el brazo para cargar con el teléfono. Pero por US$150, no esperaba menos de ellos.

Ahora sólo me falta un tracker con datos celulares que me permita salir a correr con un dispositivo menos (o sea, sin el teléfono) y seré completamente feliz.