Matrix PowerWatch X: el reloj 'termal' se actualiza para recibir notificaciones

Scott Stein/CNET

¿Alguna vez podremos alimentar la electrónica con calor corporal? La empresa Matrix Industries está presionando para que esto suceda, comenzando con los relojes y los sensores del Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés).

Recuerdo que me cautivó la idea del PowerWatch de Matrix Industries hace un año. Fue una de las ideas más salvajes que he visto en el CES: un monitor de fitness de potencia perpetua cargado con calor corporal. La tecnología –que utiliza gradientes térmicos y una carcasa de aluminio con crestas que actúan como conductos de ventilación– no era capaz de impulsar funciones de muy alta potencia, por lo que el primer reloj básicamente decía la hora y contaba los pasos que dabas.

Este año, el nuevo Matrix PowerWatch X da un paso más al agregar notificaciones. No es un gran paso, pero hace que el nuevo X sea más como un reloj inteligente que la versión anterior. También mide los pasos y, al igual que el modelo original, puede hacer un conteo de calorías preciso (de acuerdo con Matrix) midiendo la energía eléctrica que consume tu cuerpo.

Se parece un poco a un abultado Casio G-Shock. Fue presentado en CES 2018 en Las Vegas, y probé uno en mi muñeca. Es grande, pero es fascinante. No he vivido con un PowerWatch en la muñeca durante días, pero la promesa de al menos un dispositivo que ya no necesita carga me suena bien.

Es probable que la carga con gradiente térmico no alimente –por ahora– relojes inteligentes, teléfonos o auriculares inalámbricos de alta gama. Pero los fundadores de Matrix Industries sueñan con gradientes térmicos que alimenten pequeños sensores de IoT. Dos dispositivos que pude probar muestran cómo esto podría funcionar: uno de ellos, un dispositivo destinado a ubicarse en una ventilación de un aire acondicionado, utiliza el gradiente térmico para alimentar un pequeño sensor.

Scott Stein/CNET

Otra demostración muestra cómo las pequeñas balizas alimentadas por Bluetooth podrían activarse con un solo toque, lo que envía suficiente energía para tomar lecturas de temperatura y humedad del aire local. En lugares con muchas balizas y sensores, esto promete una capacidad para alimentar una red de baja potencia sin reemplazo de baterías.

El PowerWatch X es resistente al agua hasta 200 metros y puede durar dos años en modo de espera entre la recarga de la muñeca sin perder datos, y ahora también recibe notificaciones telefónicas.

Cuesta US$249 y ya se puede pedir por adelantado. (El PowerWatch del año pasado costaba US$199). Todavía no tenemos información de su disponibilidad fuera de EE.UU.

