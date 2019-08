Habrá Matrix 4 con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Lana Wachowski: reporte

Definitivamente, Keanu Reeves es el amo de la cultura pop en 2019. La revista Variety anunció el martes que el actor, junto con la actriz Carrie-Anne Moss y la directora Lana Wachowki, participarán en The Matrix 4, cuarta entrega de la saga de ciencia ficción, en la que Reeves y Moss volverán a interpretar a los famosos personajes de Neo y Trinity, respectivamente.

La gran pregunta es: ¿no murieron ambos personajes en The Matrix Revolutions (2003)? Al parecer, en Hollywood ningún personaje popular en la taquilla permanece muerto indefinidimanente. De acuerdo al reporte de Variety, Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. Pictures, hizo el anuncio oficial del proyecto.

"No podríamos estar más contentos de volver a entrar en The Matrix con Lana. (Ella) es una auténtica visionaria —una cineasta singular y original— y estamos emocionados de que ella esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de The Matrix", explicó Emmerich en el comunicado publicado por Variety.

Wachowski escribió el guion con Aleksandar Hemon y David Mitchell y se espera que la película inicie su producción en 2020.

La nota de Variety no ofrece detalles sobre la trama de The Matrix 4 (aún sin título definitivo), pero sugiere que el personaje de Morpheus, interpretado por Laurence Fishburne, sería interpretado por un actor más joven. ¿Eso significa que será una precuela? ¿Un spin-off? ¿Serán Keanu Reeves y Carrrie-Anne Moss "rejuvenecidos" con efectos visuales en computadora?

Las primeras tres películas de la saga —The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003) y The Matrix Revolutions (2003)— fueron dirigidas por Lana y Lilly Wachowski. "Muchas de las ideas que Lilly y yo exploramos hace 20 años sobre la realidad son más relevantes hoy. Estoy feliz de que estos personajes vuelvan a la vida y me siento agradecida por tener otra oportunidad de trabajar con mis brillantes amigos", afirmó Lana Wachowski.

En mayo de 2019 se cumplió el 20 aniversario del estreno de The Matrix, por lo que la película regresará a algunas salas de cine selectas de la cadena AMC a partir del 30 de agosto.