César Salza /CNET

El diario estadounidense The Wall Street Journal se ha sumado a los reportes de que Apple estaría revisando a la baja la producción de iPhone X luego de que el celular no atrajera tantos compradores como se esperaba originalmente. El reporte del Journal se une a otros esta misma semana (uno de Nikkei y otro de KGI), asegurando que la empresa no habría podido vender todos las unidades que esperaba. En concreto, afirma el Journal, Apple reducirá de 40 millones a 20 millones las unidades producidas del iPhone X durante el primer trimestre de 2018.

El diario también asegura que los pedidos en la cadena de suministro de algunos componentes se habrían recortado hasta un 60 por ciento, debido a que Apple habría hecho grandes pedidos ante la ilusión inicial por el dispositivo, que se habría desvanecido en el tiempo.

Un informe del domingo de KGI Securities afirmaba que las ventas del iPhone X habían sido peores de lo esperado, y que la empresa lanzará un teléfono con pantalla LCD más barato en septiembre, casi idéntico al icónico teléfono del décimo aniversario, con el objetivo de aumentar las ventas y evitar reducir drásticamente sus ingresos.

El Journal asegura que aunque el iPhone X podría haberse vendido menos de lo esperado, esto no significa que las ganancias del trimestre fiscal que Apple anunciará el 1 de febrero vayan a verse golpeadas, debido a que la empresa tiene múltiples áreas de financiación, y a que los iPhone 7 y 7 Plus siguen vendiéndose muy bien, al igual que sus sucesores, los iPhone 8 y 8 Plus.

Según 9to5Mac, se espera que el trimestre que finalizó el diciembre y que incluye el Black Friday o las compras navideñas sea el de mayor éxito de Apple de todos los tiempos, con ganancias que superarían los US$85,000 millones, con más de 80 millones de iPhone vendidos. También se espera que las ventas del Apple Watch hayan mejorado y que las de los Macs o iPads se mantengan fuertes

Apple dijo a principios de enero que había roto nuevos récords en su tienda de aplicaciones móviles, haciéndola la más rentable del mundo, lo que podría ser una señal inequívoca de su éxito en la venta de dispositivos durante ese último periodo del año 2017.