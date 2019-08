Marvel crea tres nuevas series originales para Disney Plus

Marvel Comics

La Fase 4 de Marvel Studios es, sin lugar a dudas, el comienzo de una nueva era, como lo demostró el anuncio hecho el viernes 23 de agosto de 2019 durante la expo D23 en Anaheim, California, de que producirá tres nuevas series originales con actores para el servicio de streaming Disney+ (Disney Plus), que entrará en funciones el 12 de noviembre. Los nuevos títulos son She-Hulk, Moon Knight y Ms. Marvel.

La estrategia de Marvel Studios para Disney Plus había sido hasta producir series con actores basadas en personajes secundarios del Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), como es el caso de Loki, Wandavision, Hawkeye y The Falcon and the Winter Soldier. Todos son personajes provenientes de las películas y que serían protagonistas de sus propias series limitadas

Pero Marvel Studios decidió ampliar su estrategia, pues ahora introducirá superhéroes que no han aparecido en el MCU. Todos son populares en los cómics, pero no cuentan con adaptaciones en el cine. Algunas dudas surgen: ¿serán superhéroes que solo vivirán en Disney Plus, sin dar el salto a las películas? ¿O acaso Disney desea introducirlos primero en shows de streaming para luego incluirlos, con cameos, en películas de la Fase 4 y Fase 5 del MCU?

Just announced at #D23Expo, SHE-HULK, an original series from Marvel Studios, only on Disney+ pic.twitter.com/fUrYwfGLOQ — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 23, 2019

De las tres nuevas series de Marvel Studios para Disney Plus, quizás el personaje más conocido sea el de She-Hulk. Es una heroína creada por Stan Lee y John Buscema e introducida en la historieta Savage She-Hulk #1, de febrero de 1980. She-Hulk es, como su nombre lo indica, una versión femenina de Hulk. Ella es Jessica Walters, quien tras recibir una transfusión de sangre de su primo Bruce Banner, adquiere una versión leve de los poderes de Hulk: adquiere gran fuerza y su piel se vuelve verde, pero mantiene su personalidad.

Just announced at #D23Expo, MOON KNIGHT, an original series from Marvel Studios, only on Disney+ pic.twitter.com/iMHyl7BuAQ — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 23, 2019

La segunda serie está basada en el superhéroe Moon Knight, a quien muchos consideran el "Batman de Marvel". Creado en 1975 por Doug Moench y Don Perlin, Moon Knight oculta la identidad de Marc Spector, un antiguo soldado convertido en mercenario. Tras una misión fallida en Egipto, Spector es dejado moribundo ante la estatua del dios de la luna, quien salva su vida a cambio de que sea su avatar en la Tierra. Al igual que Batman, Moon Knight es un playboy millonario de día y justiciero enmascarado de noche.

Just announced at #D23Expo, MS. MARVEL, an original series from Marvel Studios, only on Disney+ pic.twitter.com/serwRYXsRG — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 23, 2019

Ms. Marvel está basada en una historieta muy influyente y relevante para los tiempos que corren, pues Ms. Marvel es la primera superhéroe musulmana que fue protagonista de su propia línea de cómics. Además, Marvel contrató a la escritora Bisha K. Ali, guionista de las series Sex Education y Four Weddings and a Funeral para que escriba los argumentos del show y sirva como showrunner.

El personaje de Ms. Marvel es Kamela Khan, una joven paquistaní-estadounidense que vive en una familia religiosa de New Jersey. Sus poderes, según indica The Hollywood Reporter, han sido descritos como polimorfos, lo que significa que tiene la capacidad de estirarse y cambiar su forma.

Marvel Studios no reveló detalles de quiénes serán los protagonistas de estas series ni sus fechas de lanzamiento en Disney Plus.