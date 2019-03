Marvel quiere más mujeres, enfrente y detrás de las cámaras

Amanda Edwards/WireImage

Si has visto Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Black Panther, Doctor Strange o cualquier otra película de Marvel Studios, has visto películas con el sello de Victoria Alonso.

La han descrito como "parte de la santísima trinidad que lleva la marca de superhéroes más exitosa de Hollywood" junto al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y el copresidente, Louis D'Esposito. Es básicamente la número 3 en Marvel y una de las ejecutivas más poderosas de Hollywood.

Esta argentina se mudó a Estados Unidos a los 19 años y empezó su carrera como asistente de producción. Ha trabajado en Sony, Dreamworks, Fox y Paramount. Y ha ocupado diferentes cargos como productora y ejecutiva en Marvel Studios, donde lleva desde 2006.

En 2016, fue la primera mujer en recibir el Harold Lloyd Award otorgado por la Advanced Imaging Society (AIS). Recibió el premio en reconocimiento a sus logros como narradora cuyo trabajo acoge y está empoderado por la tecnología, explica el presidente ejecutivo de AIS, Jim Cabin, mediante correo electrónico. En 2017 Alonso recibió el Visionary Award de la Visual Effects Society en reconocimiento a sus contribuciones en las artes visuales y el entretenimiento fílmico.

Cuando se trata de hablar con CNET en Español, Alonso tiene un modus operandi bastante claro. La vicepresidenta ejecutiva de producción de Marvel tiende a responder a nuestra llamada a primera hora de la mañana mientras conduce hacia la oficina enfrentándose al tráfico de Los Ángeles. Y esta vez no fue diferente.

La última vez que hablamos contigo nos mencionaste la responsabilidad que sentías y apuntaste a todas las mujeres jefas de departamento en Black Panther. ¿Sigues sintiendo esa responsabilidad?

Black Panther tiene 14 jefas de departamento que son mujeres y multicolor. Pero la responsabilidad continúa siendo la misma. Sólo porque lo haces una vez, no significa que ya esté. Es cada día, en cada película y cada equipo. La idea es tratar de tener una representación 50 por ciento masculina y 50 por ciento femenina. Sólo porque tengas un triunfo, no significa que ya esté.

Has dicho que las películas de Marvel son para todos pero que Black Panther y Captain Marvel las hiciste específicamente para tu hija de 8 años.

Mi hija vive en un mundo multicolor. Sus amigos afroamericanos saben que su madre ha hecho Black Panther. Y ese ha sido un gran momento de orgullo y alegría en nuestra familia. Luego mi hija me llamó revolucionaria y fue increíble.

Tenemos muy pocos superhéroes que sean mujeres. Y esta película (Captain Marvel) viene después de Ant-Man and the Wasp. Mi hija me pidió disfrazarse de Wasp en Halloween y eso fue increíble. Creo que los niños deberían tener opciones. Y a veces tenemos la suerte de ser aquellos que creamos esas opciones para ellos. Es un privilegio crear opciones para las niñas y mujeres jóvenes.

¿Alguna vez has sentido que te trataban de forma diferente en esta profesión por ser una mujer?

No sé si me tratan de forma diferente porque no me conozco a mí misma de ninguna otra forma. Cada día pongo todo mi empeño en hacer lo mejor que puedo con el acceso que tengo. Es un privilegio poder hacerlo siendo una mujer. Normalmente hablo de las cosas que soy, en lugar de hablar de las que no soy. No soy un hombre y no tengo ningún problema por ello.

¿Cómo ves el papel de los mentores para guiar a alguien en su carrera?

No hay nadie en particular que haya guiado mi carrera. Pero creo que ser mentor es algo que tiene muchas facetas. A veces es saber que puedes a llamar a alguien en un momento importante de tu vida para poder explicarle cuáles son tus ideas. Puede ser alguien que te responda al teléfono a lo largo de tu vida. Es algo que hago cada semana. He sido muy abierta al dejar entender que, mientras pueda, seguiré estando accesible para aquellas generaciones que tienen decisiones difíciles que tomar. Puedo tratar objetivamente de ayudar sin ganar nada en ello.

Captain Marvel está codirigida por Anna Boden. Pero es la película número 21 de Marvel. ¿Por qué les ha llevado tanto tener a una mujer en el asiento del director?

No sé si tengo una respuesta sobre por qué llevó tanto. Creo que llevó tanto tiempo como necesitaba llevar. Creo que solemos tratar de encontrar aquella persona que creemos que encaja mejor con el contenido en particular. Y estamos muy comprometidos con el equilibrio del 50/50. No sólo detrás de las cámaras, también al mando y delante de las cámaras.

Cate Shortland dirigirá Black Widow. ¿Es una pista de cómo van a cambiar las cosas en Marvel de ahora en adelante?

No, es un compromiso de aquello que va a venir. Estamos decididos a tener más mujeres directoras. Estamos decididos a tener más jefes de departamento que sean mujeres. Y queremos más equilibrio en nuestros personajes para que todo el mundo esté representado. Tenemos un mundo bastante intrincado que creamos y la persona adecuada tiene que ser capaz de explicar cada historia concreta. Es el mismo motivo por el que nos llevó tanto tiempo tener a Ryan Coogler (director de Black Panther) o a Taika Waititi (Director de Thor: Ragnarok). Son hombres de color. Todo lleva tiempo pero se trata de encontrar a la persona perfecta para cada proyecto. Y Anna Boden y Ryan Fleck son perfectos para Captain Marvel.

Nos hablas de esta representación 50/50 entre hombres y mujeres. ¿También están considerando edad, etnia, origen?

Por supuesto. Estamos tratando de que todo el mundo esté representado. Y cuando digo todo el mundo me refiero a cada denonimación, cada grupo diverso, cada tipo de humano.

¿Está Hollywood cambiando en esa misma dirección?

Las cosas están cambiando lentamente. Veo el compromiso en conversaciones a niveles altos de muchas instituciones, ya sea la Academia o los sindicatos. Esta gente está comprometida a hacer cambios en todos los niveles. Porque no es algo tan simple como contratar a una mujer directora. Eso no es un grupo diverso. Tienes que tener un equipo que también sea diverso. Necesitas gente con la experiencia necesaria para poder darle apoyo a esa directora. Puedes encontrar gente que no tiene la experiencia y enseñarles y esa gente seguirá evolucionando para acabar estando a cargo de las cosas. Pero lleva mucho tiempo. Algunos de nosotros llevamos intentándolo mucho tiempo.

¿Qué nos puedes contar de Captain Marvel y Black Widow?

Son dos de mis personajes preferidos y con un poco de suerte mi hija me pedirá disfrazarse de ellos por Halloween y me aseguraré de que esté fantástica. Van a ser grandes películas y vamos a poner hasta la última onza de todo lo que tenemos para asegurarnos de que sean tan buenas como tienen que serlo. Para que todas las niñas puedan sentirse representadas.

Esta entrevista se realizó en noviembre de 2018 y se ha traducido del inglés.