Marvel pone en pausa The Falcon and The Winter Soldier por el coronavirus

La serie The Falcon and The Winter Soldierdel servicio de streaming Disney Plus es la producción más recientemente afectada por la crisis del coronavirus. Luego del retraso en la producción de la nueva cinta de James Bond y de Misión Imposible 7, en Italia, la producción de la serie de Marvel fue cerrada en Praga después de que el gobierno impusiera restricciones a viajes y eventos, en un momento en que muchos países alrededor del mundo toman medidas para intentar contener el brote de COVID-19.

La producción de The Falcon and The Winter Soldier había comenzado la semana pasada a filmarse en Praga hasta el cierre de la misma, según Deadline. El elenco y el equipo de producción volverán a Atlanta, donde se filma la mayor parte de la serie desde hace meses. No se dijo si los protagonistas, Anthony Mackie y Sebastian Stan, estaban en Praga.

Por su parte, la producción de la más reciente cinta de la saga de Misión Imposible, con Tom Cruise, fue detenida por razones similares, así como la próxima iteración de la franquicia del agente 007, cuyo estreno se pospuso hasta noviembre, en vez de abril.