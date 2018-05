El Universo Cinematográfico Marvel celebró esta semana sus primeros 10 años de vida, lo que significa que contamos con una década de momentos asombrosos Marvel para contemplar. De Iron Man (2008) a Avengers: Infinity War, recordamos algunas de las mejores secuencias de los 10 años del Universo Cinematográfico Marvel.

Una advertencia de spoilers: hemos dejado cualquier mención a Infinity War en cierto grado de vaguedad, pero si no la has visto todavía y deseas permanecer totalmente a oscuras sobre su trama, quizás debas leer esta nota una vez que la hayas visto.

Desde acciones heroicas a situaciones hilarantes y momentos conmovedores, las 19 películas del Universo Cinematográfico Marvel nos han brindado muchas ocasiones memorables. Hemos seleccionado nuestras secuencias favoritas de cada filme, ¿pero cuál ocupará el sitial de honor en esta lista? Lee a continuación nuestra cuenta regresiva:

La primera película del Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) fue Iron Man, lanzada el 2 de mayo de 2008 en Estados Unidos. Iron Man fijó el tono para el MCU con su combinación de acción en toda la pantalla, efectos de última tecnología y mucho humor, anclados en la perfecta interpretación hecha por Robert Downey Jr.

Cada película desde entonces ha añadido piezas y se ha alzado sobre esas bases impuestas por Iron Man, introduciendo a nuevos personajes provenientes de las páginas de las historietas Marvel para que el público se enamorara.

Estas historias entremezcladas condujeron al choque de trenes apocalíptico que representa Infinity War, que reúne a más de 70 personajes provenientes de diferentes títulos previos del MCU. Para los fanáticos de larga data, los destinos de estos

personajes resuenan e importan porque los hemos seguido durante tantos años.

Por supuesto, con tantos momentos de los que escoger, fue difícil seleccionar tan solo uno de cada película. ¿Harías espacio en la lista para que Tony Stark revelara su identidad secreta o Steve Rogers impidiendo que un helicóptero despegara? ¿Qué hay de Hulk poniendo a Loki en su lugar, la gran entrada de Spider-Man o el nuevo calzado de Shuri? ¿La contraseña del Wi-Fi de Doctor Strange, el combate cuerpo a cuerpo del Capitán América contra Bucky o el secreto de Bruce Banner? Cuéntanos cuáles son tus momentos favoritos de las películas Marvel en los comentarios.

19. Hulk destruye un helicóptero con solo dar un aplauso (The Incredible Hulk, 2008)

18. Rhodes y Tony enfrentan solos a un ejército de robots (Iron Man 2, 2010)

17. El Mjolnir de Thor atraviesa a un villano y llega al espacio (Thor: The Dark World, 2013)

16. Loki revela su naturaleza traicionera (Thor, 2011)

15. Iron Man revela el poder de su nueva armadura y salva a una villa entera (Iron Man, 2008)

14. Steve Rogers se lanza sobre una granada para proteger a sus compañeros (Captain America: The First Avenger, 2011)

13. El montaje en el que Luis (Michael Peña) cuenta cómo conoció a Falcon (Ant-Man, 2015)

12. Doctor Strange muere una y otra vez enfrentando a Dormammu (Doctor Strange, 2016)

11. Peter Parker se libera de los escombros y asume su destino de superhéroe (Spider-Man: Homecoming, 2017)

10. Todos los Avengers reunidos en plena batalla por la ciudad de Nueva York (The Avengers, 2012)

9. Rescate en el aire (Iron Man 3, 2013)

8. Los Guardianes tomados de la mano vencen a Ronan (Guardians of the Galaxy, 2014)

7. Thor, Iron Man y Vision lanzan en conjunto sus rayos sobre Ultron (Avengers: Age of Ultron, 2015)

6. Thor conoce a un "amigo del trabajo", Hulk (Thor: Ragnarok, 2017)

5. La pelea dentro del ascensor (Captain America: The Winter Soldier, 2014)

4. El final, cuando suena Father and Son de Cat Stevens (Guardians of the Galaxy Vol. 2, 2017)

3. Thanos chasquea los dedos con su Guante del Infinito (Avengers: Infinity War, 2018)

2. El sueño de Killmonger (Black Panther, 2018)

1. Todos contra todos: la pelea en el aeropuerto (Captain America: Civil War, 2016)

