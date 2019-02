Marvel y Hulu se unen para crear series animadas para adultos

Captura de pantalla por Bonnie Burton/CNET

En un acuerdo similar al que una vez firmó con Netflix para crear cuatro series basadas en superhéroes -- Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist --, ahora Marvel sella una alianza con otra plataforma de streaming, en este caso Hulu, para producir cuatro series animadas que culminará en un especial.

Hulu hizo el anuncio el lunes, según reseñó The Hollywood Reporter. Las cuatro series de dibujos animados son Howard the Duck -- personaje que ya protagonizó un largometraje en 1986 e hizo un cameo en Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) --, Hit-Monkey, M.O.D.O.K. y Tigra & Dazzler. Estos cuatro shows culminarán en un gran especial llamado The Offenders (algo parecido a lo que Netflix hizo con The Defenders).

También es importante el talento involucrado en estos proyectos, como el director Kevin Smith (Mallrats), gran experto en cómics, y el comediante Patton Oswalt, entre otros.

Se trata de series animadas dirigidas al público adulto y tendrán como productor ejecutivo al presidente de Marvel Television, Jeph Loeb, por lo que se espera que serán proyectos en los que Marvel tendrá control completo de sus historias y talento involucrado.

Hulu suministró sinopsis de cada una de estas series:

M.O.D.O.K.

Se centra en un supervillano ególatra con una cabeza inmensa y un cuerpo minúsculo, que lucha por mantener el control de su organización malvada y su exigente familia. Escrita por Jordan Blum (Community) y el comediante Patton Oswalt.

El personaje es uno de los villanos más famosos de las historietas y su nombre es un acrónimo que significa en inglés Mental/Mobile/Mechanized Organism Designed Only for Killing (M.O.D.O.K.).

Howard the Duck

Atrapado en un mundo que él no creó, el pato buscapleitos debe intentar volver a casa con la ayuda de su amiga Beverly antes de que el malvado Dr. Bong lo convierta en el platillo más crujiente del menú. Escrita por Kevin Smith y Dave Willis (Archer), también serán productores ejecutivos.

Hit-Monkey

La serie narra la historia de un mono nevado japonés, guiado por el fantasma de un asesino estadounidense, que se desenvuelve por el mundo criminal de Tokio. Según Hulu, es una "saga de venganza oscura cinematográficamente y brutalmente divertida". Escrita por Josh Gordon y Will Speck (dúo que escribió Blades of Glory).

Reproduciendo: Mira esto: Avengers, Captain Marvel y las películas pop más esperadas...

Tigra & Dazzler

Trata sobre dos superhéroes que son los mejores amigos, Tigra y Dazzler, que luchan por el reconocimiento en el mundo de las personas poderosas de la ciudad de Los Ángeles. Escrita por Erica Rivinoja (South Park) y Chelsea Handler (Chelsea Lately).

The Offenders

Este especial reúne a M.O.D.O.K., Dazzler, Tigra, Hit-Monkey y Howard the Duck, quienes se ven forzados a trabajar en equipo para salvar al mundo y a ciertas áreas del universo.

Las series animadas de Marverl y Hulu todavía no disponen de fecha de estreno.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.