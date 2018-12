Marvel hará su primera película con un superhéroe asiático: reporte

Marvel Comics

De acuerdo a un reporte de Deadline, Marvel Studios dio luz verde al desarrollo de su primera película con un superhéroe asiático. Se trata de Shang-Chi, personaje introducido en las historietas en 1973 para aprovechar la moda de las películas de artes marciales y la popularidad de Bruce Lee. De hecho, Shang-Chi parece un clon del legendario actor.

Deadline informa que Marvel Studios ya contrató al escritor asiático-estadounidense Dave Callaham (Wonder Woman 1984) para que escriba el guión, y que está activamente buscando realizadores de origen asiático o asiáticos-estadounidenses para dirigir la película. Callaham es uno de los guionistas de moda en Hollywood, pues está escribiendo el argumento de la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018).

Así como Black Panther surgió en 1966 dirigido a los lectores afroamericanos de historietas, Shang-Chi debutó en las historietas en diciembre de 1973, creado por el guionista Steve Englehart y el dibujante Jim Starlin, para sumarse al boom de los filmes de artes marciales.

En los cómics, Shang-Chi es integrante de los Avengers, así que su aparición en el Universo Cinematográfico Marvel sería coherente con las historietas. El personaje es un experto en kung-fu. Fue entrenado por su padre, el villano Fu Manchu, para ser el mejor luchador del mundo, pero Shang-Chi decide emplear sus habilidades para combatir el crimen. Entre sus poderes está la capacidad de replicarse a sí mismo, por lo que él solo es un ejército de expertos en kung-fu.

Deadline no reportó una fecha estimada de lanzamiento para el filme.

