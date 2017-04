Marvel confirma una tercera entrega de 'Guardians of the Galaxy'

Agrandar Imagen Marvel Studios

Marvel Studios se siente tan confiado con la franquicia de Guardians of the Galaxy que el director James Gunn anunció en Facebook el lunes, 17 de abril, que habrá un Vol. 3 de la saga. Y todavía no se ha estrenado el Vol. 2, que llegará a las salas el próximo 5 de mayo.

En un largo texto publicado en su perfil oficial en Facebook, Gunn escribió: "Sí, voy a escribir y dirigir Guardians of the Galaxy Vol. 3".

"Al final, mi amor por Rocket, Groot, Gamora, Star-Lord, Yondu, Mantis, Drax y Nébula -- y algunos de los otros héroes que pronto conocerán -- es más profundo de lo que ustedes pueden imaginar", añadió.

El director reconoce en su texto que ellos tienen más aventuras que enfrentar y cosas que aprender sobre ellos mismos "y sobre el maravilloso y a veces aterrador universo que habitan".

"Y, al igual que en el Vol. 1 y en el Vol. 2, trabajaremos duro para crear una historia que vaya más allá de sus expectativas", concluyó el director.

Gunn reconoció que Hollywood crea a veces finales azarosos a las trilogías y que él tampoco podía hacerse la vista gorda ante el hecho inevitable de que Marvel Studios haría una tercera película.

"Pero yo no la haría por dinero ni porque otra gente quisiera que yo la dirigiera. La haría porque siento que la quiero hacer. En mi carrera, nunca he realizado nada por otra razón que por la pasión y amor que experimento por las historias y los personajes", confesó.

Entre el Vol. 1 (2014) y el Vol. 2 (2017) de Guardians of the Galaxy hay tres años de separación. Cabe esperar que el Vol. 3 no llegue a las salas antes de 2020. En total, serían seis o siete años de la vida de Gunn invertidos en esta saga de Marvel.

El director también se permitió adelantar algo sobre el futuro de los Guardianes. "Mucho de lo que ha ocurrido en el Universo Cinematográfico de Marvel en los últimos 10 años ha conducido, de una gran manera, hacia Avengers: Infinity War", escribió Gunn sobre la película prevista a estrenarse en 2018.

"Guardians of the Galaxy Vo. 3 tendrá lugar después de ese filme, con lo que concluirá la historia de esta iteración de los Guardianes y ayudará a catapultar tanto a personajes conocidos y nuevos de Marvel hacia la próxima década", afirmó Gunn, en unas palabras que suscitarán debates entre los fanáticos de Marvel por los próximos meses.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 se centra en las aventuras de un grupo de antihéroes formado por Rocket (cuya voz en inglés será aportada por Bradley Cooper), Drax (Dave Bautista), un Groot diminuto, todavía bebé (con voz en inglés a cargo de Vin Diesel), Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) y Gamora (Zoe Saldana).

Todo el elenco original repite en la secuela, incluyendo personajes secundarios como los encarnados por Michael Rooker (Yondu) y Karen Gillian (Nébula); y debutan en la saga Kurt Russell, Sylvester Stallone, Pom Klementieff y Elizabeth Debicki.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 se estrena el próximo 5 de mayo en Estados Unidos.

