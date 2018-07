Marvel

La película de Black Widow del Marvel Cinematic Universe finalmente está recibiendo noticias positivas. Después de meses de búsqueda de un directora, la empresa habría encontrado a la persona ideal para llevar las aventuras de la Viuda Negra a la gran pantalla.

Según pudo conocer The Hollywood Reporter, Cate Shortland será la mujer que dirija la película que protagonizaría Scarlett Johansson, y que es mejor conocida por filmes como Lore o Berlin Syndrome. Marvel habría entrevistado a más de 75 directores para esta película, aunque una de las exigencias es que fuese una mujer quien llevara la historia de Black Widow a la gran pantalla.

A principios de año Marvel contrató al guionista Jac Schaeffer, quien tiene que escribir el guión situando la historia antes de los eventos de la primera película de The Avengers.

La primera vez que Black Widow hizo su aparición en el Marvel Cinematic Universe fue en Iron Man 2, en 2010. Desde entonces ha pasado por The Avengers, Captain America: Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War y Avengers: Infinity War.

Se espera también que aparezca en Avengers 4, película que de momento no tiene un título definido. El personaje de Johansson ha tenido un papel central y preponderante en la mayoría de películas, sin embargo es prácticamente la única que no posee su propio filme, en comparación con sus homólogos masculinos como Iron Man, Hulk, Thor, Captain America y más recientemente Spider-Man.

Eso sí, Black Widow no será la primera película de Marvel dirigida por mujeres y con una heroína como protagonista. Se le adelantará Captain Marvel, protagonizada por Brie Larson y dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck.

La película de Black Widow no tiene fecha de estreno conocida, sin embargo se espera que entre en la fase cuatro del Marvel Cinematic Universe, en donde se estrenarán Spider-Man: Far From Home, Guardians of the Galaxy 3, Black Panther 2 y otros proyectos que están de camino. Esta fase cuatro comenzaría en 2019 a llegar a los cines.