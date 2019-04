The Avengers a ritmo de Mariachi para celebrar el último cameo de Stan Lee

Captura de pantalla: Laura Martínez/CNET

Si los rumores y las especulaciones se cumplen (y realmente esperamos que así sea), estamos a punto de ser testigos del último cameo de Stan Lee en una película del Universo Marvel. ¡Sí, señor! Y es que según el propio Joe Russo, co-director de Avengers: Endgame, Stan Lee podría dejarse ver en la última entrega de la saga que se estrena el 26 de abril.

"Creo que su último cameo está en Endgame. No recuerdo si estaba lo suficientemente bien (de salud) como para hacer el cameo en Spider-Man: Far From Home o no", dijo Russo en una entrevista reciente en India, y aunque no es una afirmación categórica, no sería descabellado que el último cameo de Lee se produzca en Avengers: Endgame, que concluye la llamada Fase 3 del Universo Cinematográfico Marvel.

Mientras son peras o son manzanas, decidimos desempolvar uno de nuestros homenajes favoritos al genial creador que falleció el 12 de noviembre de 2018 a los 95 años. Se trata de un cover del tema musical de The Avengers a base de violines, guitarras, trompetas y guitarrones, cortesía del talentoso Mariachi Entertainment System de San Antonio. Van a tener que verlo hasta el final si no quieren perderse de un brindis muy emotivo.

¡Ajúa!

Nota del editor: Este cover no es nuevo (se hizo público por primera vez en noviembre de 2018) pero es realmente adorable –y digno de ser rescatado del baúl de los recuerdos.

Avengers: Endgame se estrena el 26 de abril.