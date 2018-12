Marvel Studios

El primer tráiler de Avengers: Endgame confirmó que algunos personajes están vivos y listos para enfrentar a Thanos. Pero también dejó mucha información importante por fuera. Aquí intentaremos resumir algunas de las teorías más interesantes que se desprenden del primer avance.

El significado del título

Quizá la revelación más esperada de Avengers 4 era su titulo. Lo cierto es que Endgame era un nombre que sonaba desde hace unos meses. El título funciona como una referencia a que la película concluye la Fase 3 del Universo Cinematográfico Marvel y con la probable partida de algunos de los actores que han interpretado a los personajes principales, como Robert Downey Jr., Chris Evans y Chris Hemsworth (aunque Joe Russo, co-director de Avengers: Endgame, afirme que Evans seguirá como Capitán América).

La palabra también es una alusión a la frase final de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) en Avengers: Infinity War, quien, cuando le entrega la Gema del Tiempo a Thanos, dice: "We're in the end game now" (Estamos al final del juego ahora). Doctor Strange vio 14 millones de futuros posibles en los que enfrentaban a Thanos y solo lo vencían en uno.

Así que hay quienes sostienen que Doctor Strange sabía que la única manera de vencer a Thanos pasaba por entregarle la Gema del Tiempo y que mitad de la galaxia desapareciese por el chasquido de dedos del Guante del Infinito. Así que al llamarse la película Endgame, Marvel sugiere que veremos el plan de Doctor Strange en acción, el único que permitirá derrotar a Thanos.

Hawkeye es ahora Ronin

El maestro del arco y la flecha, Clint Barton (Jeremy Renner), mejor conocido como Hawkeye, es una de las revelaciones del tráiler de Avengers: Endgame. Pero muchos fanáticos de los cómics notaron que lleva puesto un traje distinto, blande una katana y parece encontrarse en Japón.

Esto confirmaría la teoría de que veremos a Hawkeye con su traje de Ronin, identidad que asume en los cómics, específicamente en el ejemplar New Avengers No. 11, en 2005. Hay quienes conjeturan que si Clint Barton perdió a su familia cuando Thanos hizo desaparecer a mitad de la humanidad, quizás Hawkeye haya decidido convertirse en un justiciero vengador como en los cómics, con un traje e identidad diferente.

En el Japón feudal, un Ronin era un samurai que no tenía jefe ni clan familiar al que defender. Un Hawkeye samurai es un spin off que quisiéramos ver con su propia serie en Disney+.

¿Es Ant-Man la clave?

La aparición de Ant-Man -- o mejor dicho Scott Lang (Paul Rudd) pues no lleva el traje puesto --, no solo confirma que pudo salir vivo del Quantum Realm después de acabar ahí al final de Ant-Man and the Wasp (2018), como se evidencia en las escenas finales de esa película. El entusiasmo de Ant-Man ante las puertas de la sede de los Avengers -- donde será recibido por Captain America (Chris Evans) y Black Widow (Scarlett Johansson) -- sugiere que posiblemente Lang tiene en sus manos un conocimiento que sabe resultará útil en la lucha contra Thanos.

¿Será posible que Thanos, al chasquear sus dedos con el Guante del Infinito, envió a la mitad del universo al Reino Cuántico? ¿Tendrá esta dimensión la clave para vencer a Thanos?

Marvel Studios

Shuri entre los caídos

Aparece durante fracciones de segundo, pero es posible ver a Shuri (Letitia Wright), la hermana de Black Panther, entre los héroes que Black Widow le indica a Bruce Banner (Mark Ruffalo) que murieron cuando Thanos chasqueó los dedos del Guante del Infinito en Infinity War.

Esto acaba con las especulaciones, pues en pantalla nunca apareció el instante en que ella se hacía polvo. Y echa por tierra la esperanza de que una de las mentes más formidables del Universo Cinematográfico Marvel pudiera usar su inteligencia en el plan con el que los Avengers sobrevivientes enfrentarán a Thanos.

¿Por qué Tony Stark está solo?

La última vez que vimos a Tony Stark (Robert Downey Jr.) en Infinity War, se encontraba en el planeta Titan con Nebula (Karen Gillan). Pero en el tráiler de Endgame se encuentra solo en el espacio en la nave de los Guardianes, sin comida ni agua, y con pocas reservas de oxígeno. ¿Por qué se separó de Nebula? ¿Quién lo rescatará? ¿Será la Capitana Marvel?

Nada de la Capitana Marvel

Lo que nos conduce a un detalle importante: en el tráiler de Avengers: Endgame no aparece la Capitana Marvel (Brie Larson), quien es referida en la escena post créditos de Infinity War. Tiene lógica que Marvel Studios no quiera mostrar al personaje antes del estreno de Captain Marvel en marzo de 2019, un mes antes de Endgame. El público no la conoce. Pero todo parece sugerir que ella jugará un papel fundamental en la derrota de Thanos.

Avengers: Endgame se estrena en cines el 26 de abril de 2019.

