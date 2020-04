Ant-Man 3 será escrita por un guionista de Rick and Morty: reporte

Zade Rosenthal/Marvel Studios

Disney encendió los motores de la producción de Ant-Man 3 pues, según The Hollywood Reporter, Marvel Studios ya contrató a quien escribirá el guión. Se trata de Jeff Loveness, productor y guionista de la serie animada Rick and Morty, en Adult Swim.

Ya el 1 de noviembre de 2019 The Hollywood Reporter había confirmado que Peyton Reed estaría de vuelta para dirigir la tercera entrega de esta serie de películas protagonizada por Paul Rudd.

Reed ya dirigió Ant-Man en 2015 y su secuela, Ant-Man and the Wasp, en 2018, por lo que Marvel Studios confía en el realizador para completar la trilogía. La contratación de un guionista de Rick and Morty revela que Marvel Studios desea mantener la combinación de humor y acción que caracteriza a este superhéroe dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

Las películas del superhéroe Ant-Man se centran en el personaje de Scott Lang (Rudd), quien deja atrás su pasado como malhechor para combatir el crimen ayudado por un traje que le permite reducir y aumentar su tamaño a voluntad.

El personaje también apareció en las películas Captain America: Civil War (2016) y Avengers: Endgame (2019), en la que desempeñó un papel crucial al introducir a los Avengers en el concepto del Reino Cuántico, lo que permitió viajar en el tiempo para vencer a Thanos.

Se ignora por ahora el título y la trama de Ant-Man 3, así como su fecha de lanzamiento, pero The Hollywood Reporter publica que el rodaje del nuevo filme podría ser a finales de 2020 o ya entrado 2021, con miras a estrenarse en cines en 2022.

Nota del editor: Esta nota se actualizó el lunes 6 de abril de 2020, a las 9:46 a.m. hora del Este de Estados Unidos (6:46 a.m. PT) para añadir la incorporación del guionista Jeff Loveness al proyecto.