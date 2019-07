Podría haber sustento para la vida en Marte bajo una capa de 'humo congelado'

NASA/ESA/Hubble Heritage Team (STScI/AURA)/J. Bell/M. Wolff (Space Science Institute)

SpaceX se prepara para ir a Marte en unos años y las misiones a la Luna de la NASA son vistas como un paso intermedio hacia el planeta rojo, pero la fría y llana verdad es que: Marte quiere matarnos. Su gravedad va en detrimento de nuestra estructura ósea y nuestros músculos, la atmósfera ofrece poca protección contra la radiación y es increíblemente frío. Si los humanos llegaran a colonizar Marte, tendrían que encontrar maneras únicas para sobrevivir en ese planeta.

Piensa en "humo congelado". Un equipo internacional de científicos está proponiendo el uso de aerogel de sílice, a veces llamado humo congelado debido a su apariencia, para calentar la superficie del planeta rojo lo suficiente como para sustentar la vida y derretir el agua congelada. El aerogel es un material increíblemente liviano que ya se fabrica en la Tierra y actualmente se utiliza como aislante en los rovers de la NASA que están en Marte.

El estudio, publicado el lunes en el periódico Nature Astronomy, esencialmente creó Marte dentro de una caja, simulando la luz que pega en la superficie del planeta en el laboratorio y colocando arriba una capa de aerogel de, aproximadamente, una pulgada de ancho.

"Utilizamos un simulador solar a medida para reproducir el espectro y la intensidad de la luz del sol en la superficie marciana", explicó Robin Wordsworth, autor principal del estudio. Después, Wordsworth y sus colegas midieron la temperatura y la cantidad de radiación ultravioleta que pasaba a través del aerogel.

El investigador dijo que los experimentos fueron concebidos porque las ideas existentes para modificar el ambiente marciano a escala global parecían "muy difíciles de conseguir". En cambio, el equipo quería replicar los efectos de la atmósfera terrestre en un planeta distante, pero a una escala mucho más chica.

"La atmósfera de la Tierra incrementa las temperaturas de la superficie mediante el efecto invernadero y bloquea la radiación UV mediante la capa de ozono", explicó. "Cualquier solución para hacer Marte habitable debía hacer esas dos cosas, como mínimo".

Descubrieron que la fina capa de aerogel, que se ve como una nube congelada, conseguía el mismo efecto. Podría bloquear la radiación UV, pero permitía dejar pasar la suficiente luz visible para calentar la superficie de Marte por arriba del punto de congelación del agua. Las capas de aerogel eran capaces de elevar la temperatura hasta 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit).

Para complementar el trabajo de laboratorio, el equipo también realizó una simulación por computadora de la forma en que el escudo de aerogel se comportaría si era colocado sobre los depóstos marcianos de hielo. Los resultados demostraron que eran alcanzables "temperaturas similares a las de la Tierra", entre 32 y 77 grados Fahrenheit, durante casi todo el año marciano, lo que aseguraría agua líquida disponible para cualquiera en la superficie.

Entonces, ¿qué esperamos? Podemos llevar esto a Marte y colonizar el planeta, ¿o no?

No exactamente. El equipo dijo que si se quería hacer habitable al planeta rojo en el futuro cercano, hay cuestiones éticas y filosóficas que exigen ser sopesadas seriamente, sobre todo si Marte aún contiene vida hoy. Si vamos a empezar a transportar humanos y, de manera inevitable, microorganismos, de la Tierra a Marte, esas especies invasoras podrían ser una amenaza para la vida actual en el planeta. No sabemos aún si hay algún tipo de vida en Marte, pero es algo que se contempla como una posibilidad para responder algunos misterios marcianos. Los autores destacan que crear un sistema autocontenido, como se describe en la investigación no ofrecería las condiciones para sustentar la vida afuera de las regiones protegidas con el aerogel.

Wordsworth dijo que él planea llevar a cabo más experimentos de laboratorio para "explorar una mayor variedad de restricciones ambientales de Marte", además de continuar con el trabajo de simulación por computadora. El trabajo de campo también se planea utilizando sitios parecidos a Marte aquí en la Tierra, donde el equipo de investigación puede aventurarse y probar sus escudos de aerogel en el ambiente.

