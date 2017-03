¿Alienígenas en Marte? Lo que encontré hurgando fotos de la NASA

Agrandar Imagen NASA/JPL/círculo rojo por Amanda Kooser/CNET

Como el Agente Fox Mulder de The X-Files, quiero creer. Quiero que esta roca de Marte de aspecto tonto sea un pez real. Quiero que esta pequeña formación de cuchara en el planeta sea un signo de modales avanzados en la mesa. Estoy encantada y completamente escéptica cuando los fans de los OVNIS y los alienígenas detectan cosas como estatuas de dioses antiguos y mujeres caminando en Marte. No creo que esos sean signos de vida alienígena como algunos lo creen, pero quiero ser parte de la diversión.

¿Cuán difícil puede ser aprovechar el poder de pareidolia -- un fenómeno que hace que la gente vea caras y formas reconocibles en objetos no relacionados -- para encontrar lugares conocidos en Marte? Lo hacemos todo el tiempo en la Tierra cuando vemos ovejas en las nubes, a la Virgen María en un pan tostado o al famoso mono Harambe en un Cheeto. Ahora que Marte es un objetivo tan popular de avistamientos intrigantes últimamente, decidí probar mis propios poderes de pareidolia mirando fijamente las imágenes del Planeta Rojo.

Como alguien que pasa los fines de semana mirando a las estrellas, se pierde durante horas en los sitios Web de la NASA y escribe sobre el espacio para ganarse la vida, Marte tiene un atractivo particular para mí. Es el planeta que siento más cercano (aparte del nuestro) ya que la NASA tiene dos rovers operativos vagando por su superficie, retratando fotos de paisajes exóticos y rocas en forma de donas. A pesar de estar a millones de kilómetros de distancia, los detalles minuciosos de Marte están tan cerca como una ventana del navegador, y para mí, hay pocos usos tan valiosos para un navegador que un viaje al espacio.

Así que aquí estoy, haciendo clic a través de la biblioteca de imágenes en bruto de la NASA de fotos entregadas por el rover Curiosity desde el lejano planeta rojo. Navegar por este archivo público, al que sólo he mirado antes, es como estar inmerso en un montón de postales enviadas por la máquina de Marte (el rover Opportunity tiene su propia biblioteca de imágenes en este enlace). Es gratis y actualizado casi a diario. Las imágenes se organizan por la cámara que las tomó, ya sea la vista del paisaje de una cámara de navegación o un primer plano de la cámara de química.

La biblioteca de imágenes de Curiosity tiene más de 386,000 fotos que datan desde el primer día del rover en el planeta. Estoy buscando algo que pueda pasar por un objeto similar a la Tierra. ¿Esa roca grumosa parece una rana? Un poco, pero no lo suficiente. ¿Este afloramiento se asemeja a una tostadora? Es dudoso.

Esto es más difícil de lo que esperaba. Mis ojos me duelen y me siento un poco mareada con la velocidad que estoy haciendo clic a través de fotos. ¿Podría ser la cabeza de un dragón? Realmente no. Vamos, Curiosity, al menos dame algo que parezca un tenedor para ir con nuestra cuchara espacial.

Ha pasado media hora. He mirado cientos de imágenes y estoy pensando en darme por vencida. Entonces abro la colección de la cámara del mástil de Curiosity del Sol 1450, que significa 4 de septiembre de 2016 aquí en la Tierra.

Por fin, mi búsqueda tiene éxito. No encuentro una, sino tres rocas que podrían pasar por versiones alienígenas de rostros. Carl Sagan sugiere que la pareidolia facial está cableada en los cerebros humanos, resultado de la evolución y la necesidad de que los bebés reconozcan a sus padres.

"Como un efecto secundario inadvertido -- escribe Sagan en su libro The Demon-Haunted World--, la maquinaria de reconocimiento de patrones en nuestro cerebro es tan eficiente para extraer una cara de un desorden de otros detalles que a veces vemos rostros donde no hay ninguno.

Sin embargo, veo claramente los ojos, la nariz, los pómulos, las barbillas y los peinados peludos. Hay algo tanto humano como de otro mundo sobre estas formaciones. Miran a lo lejos. Uno de ellos mira hacia atrás en la cámara, como si estuviera mirando a través de todas esas millas y hacia mi alma amante de Marte.

Puedo entender por qué los cazadores de OVNIS pasan el tiempo buscando imágenes de Marte, buscando cualquier signo imaginario de vida. Es emocionante. Hay una emoción por la búsqueda - y aún más - por el descubrimiento. Gracias a los ángulos de cámara de Curiosity, la lúdica caída de las sombras y mi imaginación humana, las rocas pueden convertirse en caras.

Fascinada con Marte

Después de pasar una sólida hora mirando las profundidades desiguales de Marte a través de los ojos de Curiosity, tengo un nuevo aprecio por el planeta. Es un mundo de laderas escarpadas, barridas de dunas y desérticos tramos estériles. Es familiar y peculiar, una especie de espejo de los paisajes secos del suroeste de mi estado natal, Nuevo México.

Me encantaría que las piedras que encontré fueran esculturas antiguas dejadas por una extinta civilización extraterrestre de Marte, pero sé que todavía son sólo formaciones rocosas. Tan divertida ha sido la búsqueda, que todavía estoy fascinada con lo verdaderamente fascinante aquí: que los seres humanos colocaron una máquina en un planeta a millones de millas de distancia de casa y tengo las imágenes que envía de vuelta en mis propias manos.

Así que gracias, Curiosity, no decepcionas.