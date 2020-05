'Esta es una profesión muy solitaria': protagonista de White Lines

Jill Fritzo PR

Marta Milans lleva años apostando por Hollywood. La actriz española, que acaba de obtener su nacionalidad estadounidense, ha combinado en su carrera papeles en películas como The Disappearance of Eleanor Rigby o la más reciente Shazam! con apariciones en series españolas como El embarcadero. Conversamos telefónicamente con Milans, desde su hogar en Malibú, California, para hablar de su papel como Kika en White Lines de Netflix y de los retos que conlleva ser una actriz entre dos países.

Quería empezar preguntándote por el secreto del éxito de la fórmula Álex Pina, creador de La casa de papel, El embarcadero y esta White Lines...

Álex es un genio. He tenido la suerte de trabajar con él, ya la segunda vez, y la suerte de que me escribiera un personaje como Kika. Cuando me llamó para decirme que quería que lo hiciera, dije: "Pero, ¿te has metido en Google y has averiguado mi vida? Porque that's basically my life". Los guiones que escribe, los escribe como los edita en su mente. Estás leyendo y al principio es difícil hacerse con ellos porque no escribe como el resto de los guionistas con los que he trabajado. Él escribe como monta. Los saltos en el tiempo, flashback, flashforward... Y luego, escribe personajes totalmente locos. Fuera de lo común, de la manera más absurda que te puedas imaginar. En papel lo lees y dices: "Bueno, ¿esto cómo lo voy a vender? Es imposible".

Para loca la familia de Kika en White Lines...

Ponlo como spoiler, pero para mí una de las secuencias más surrealistas que he rodado en mi vida fue la terapia de mi familia con David, con mi madre, mi hermano. Cuando mi hermano dice que se quiere acostar con mi madre. Bueno, yo cuando lo leí, dije: "Pero Álex… ¿Estás loco? Es que eso es imposible. La gente nos va a odiar". Y él me decía: "Milans, Milans, confía en mí. Ya verás como esto funciona". Y ves esa secuencia, cómo está montada con la reacción de David, con todas nuestras caras totalmente descolocados, y dices: "De las secuencias más divertidas que yo he visto". Es tan surrealista, que funciona.

Me gusta que me hables de esa secuencia porque quería preguntarte por ella. ¿Cómo fue para los actores?

Estábamos muertos de la risa. De hecho, Laurence Fox (David) no entiende nada de español. Esa secuencia la rodamos en español. Entre toma y toma, Laurence decía: "Yo no me puedo creer, los españoles estáis locos". Y nosotros le decíamos: "No, no, vamos a ver. Esto no somos los españoles. Que Álex Pina escriba esta locura de personajes, no significa que todos los españoles estemos tan locos". Entre toma y toma no podíamos aguantarnos la risa y decíamos: "¿Pero cómo vamos a contar esta historia sin reírnos?". En la secuencia en sí yo estoy llorando, mi hermano está destrozado. Álex es capaz de hacer que pasas de reírte, a llorar, a reírte otra vez, a de repente plantearte lo que está pasando en la historia. Todo en muy poco tiempo. Esa fórmula es única en Álex Pina, funciona porque no te da tiempo a desconectar.

Otra de las dualidades de la serie es su bilingüismo inglés y español. Tengo la sensación que hace unos años hubiera sido más difícil hacer algo así...

Total. En parte le debemos mucho a Álex Pina porque ha conseguido que una serie de habla no inglesa (La casa de papel) sea la más vista en Netflix en el mundo. Y es una serie íntegramente en español que la gente la ve en español con subtítulos. Me enorgullece muchísimo como española. Pero independientemente, por fin plataformas digitales como Netflix, Hulu, Amazon... han concebido romper fronteras. Ya no importan tanto los países, ya no importa tanto todo el tema de la diversidad, de la raza. Que si no eres suficientemente latina, no eres suficientemente blanca, no eres suficientemente oscura. Empieza a importar poco, porque lo que importa realmente es contar historias interesantes, con personajes interesantes, sean españoles, sean portugueses, sean ingleses. Creo que eso eso es muy transgresor y creo que White Lines está sirviendo de ejemplo. La gente está empezando a perderle miedo a ver las cosas en versión original.

No sé si te voy a hacer una pregunta absurda, ¿pero qué tal fue rodar White Lines en Ibiza y Mallorca?

Imagínate, yo crecí en Ibiza. Para mí Ibiza es mi segunda casa. Nací en Madrid, pero crecí en Ibiza. Álex Pina me escribió esta historia de una chica que creció en Ibiza y se fue a Estados Unidos... Como Ibiza evidentemente es una isla tan de moda, en verano está llenísimo de gente, era muy difícil rodar, con lo cual rodamos muy poco días en Ibiza y el resto fue en Mallorca. Pero fue fantástico. Nos lo pasamos como enanos. Es verdad que trabajamos muchas horas y a parte con unidades dobles. Terminas de rodar cinco horas en una punta de la isla y te llevan a la otra punta para rodar otra secuencia.

Que no todo fue Sol y playa...

Muchas cosas pasan por la noche y rodar por la noche siempre es más sacrificado. No duermes, son muchas horas de rodaje nocturno. La secuencia de la cena, la rodamos en una semana entera, en una finca a las afueras de Madrid en la provincia de Toledo. Primero el calor que hacía, más con todos los focos. Toda una semana entera para la misma secuencia, porque es una secuencia superlarga y encima había garrapatas en el campo.

¡Ay no!

Entre toma y toma oías: "¡Ah!" porque a alguien le caía una garrapata en la cabeza. Pero tiene gracia porque tú le cuentas a tus familiares, a tus amigos y todo el mundo [te dice]: "Ay, por Dios, pero qué horror". Y luego, lo ven montado y dicen "¡Qué glamurosos, qué bonito, qué guapos estáis todos!".

¿Entonces habrá segunda temporada de White Lines?

Nos llevamos como una familia. No paramos de rezar todos juntos, tenemos un chat de WhatsApp de todos los compañeros, rezando para tener White Lines 2. Yo siempre he sido muy optimista en la vida, nunca me quiero adelantar por no llevarme una desilusión. Pero a ver, estamos siendo número uno en más de 26 países. Hoy [22 de mayo], España, en Estados Unidos hemos sido número uno, India, Colombia, Argentina, el Líbano, Arabia Saudí, Australia, Italia… Me quiero imaginar que si somos número uno en tantos países y tantas millones de personas nos están viendo, tenemos muchas posibilidades.

Tengo que preguntarte por tu carrera como actriz entre Estados Unidos y España. ¿Cuán difícil ha sido hacerlo posible?

He tenido muchísima suerte. He tenido una familia absolutamente maravillosa que me ha apoyado desde que era muy chiquitita y quería ser actriz. Nunca dudé de mí misma porque mi familia nunca dudó de mí. Y creo que eso ha marcado la clave de mi éxito. No rendirte con unos sueños tan complicados como es plantarte en un país con 19 años sin tener ningún familiar, ningún amigo, ningún conocido, ningún contacto. Llegué a Nueva York con 19, a estudiar la carrera y ya está. Tenía este sueño debajo del brazo y muchas ganas, pero me costó mucho. Llevo ya casi 20 años de carrera y evidentemente los he trabajado como la que más, he estudiado muchísimo, he trabajado mucho en mi acento. Tienes que tener una disciplina salvaje. En mi caso, llevar la soledad lo mejor posible, porque ésta es una profesión muy solitaria. Y, sobre todo, para mí es duro porque tengo una familia a la que estoy muy unida. Tantos años lejos de mi familia pasan factura.

El esfuerzo está rindiendo sus frutos...

Le doy gracias a Dios y a los ángeles de la guarda que tengo, que son un montón, porque me tocara la lotería con Shazam! y ser la primera española con un papel protagonista en una película de superhéroes de Hollywood. Primera española con una serie de televisión en Hollywood, que fue Killer Women, para ABC. Primera española que protagonizó Broadway. Pero es mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo y no perder nunca la fe.

¿Qué me puedes contar de Shazam 2?

La verdad es que ha estado en el aire. Se supone que teníamos que haber empezado a rodar este verano. Corona happened. Así que no ha podido ser. Estamos deseando ver si es que puede ser a la vuelta de verano. Sabemos que están terminando los guiones. Habiendo sido número uno en el mundo, estarán haciendo lo posible por hacer una película, si no igual de buena, todavía mejor. Yo lo único que le he pedido a los guionistas es que quiero que [mi personaje] mamá Rosa tenga capa y pueda volar. Porque mis hijos todos vuelan y tienen capa [risas].

Muchísimas gracias Marta.

Gracias a ti por ver White Lines.

Por supuesto. Me hizo la vida agradable durante unos días.

Me alegro. Disfrútala. Un besito.