Agrandar Imagen James Martin/CNET

El drama entre Tim Cook y Mark Zuckerberg ya parece telenovela mexicana.

En una entrevista con Vox, en la que discute acerca de la debacle de Cambridge Analytica, el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, aprovechó para defender su estrategia de las críticas de Tim Cook la semana pasada, quien dijo que Facebook debió implementar regulaciones desde hace tiempo, pues ahora ya es muy tarde.

"Si quieres crear un servicio que no solo sirva a la gente rica, entonces debes crear algo que la gente puede costear", dijo Zuckerberg a Vox. Posteriormente y para fortalecer su punto, el mandamás de Facebook citó a Jeff Bezos de Amazon: "Hay compañías que trabajan duro para cobrar más a los consumidores, y hay compañías que trabajan duro para cobrarte menos".

Por último, Zuckerberg dijo que por el hecho de no cobrar por su servicio no significa que su compañía no se preocupa por sus usuarios. "Al contrario, creo que es importante evitar caer en el síndrome de Estocolmo y permitir a las compañías que nos cobren en exceso al convencernos de que se preocupan más por el consumidor", dijo Zuckerberg. "Eso suena ridículo para mí".

La semana pasada, Cook arremetió contra Facebook por el caso de Cambridge Analytica, una compañía que tuvo acceso a datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook y que luego fueron usados de manera indebida con fines políticos en varias partes del mundo.

"La verdad es que haríamos montones de dinero si optamos por monetizar a los consumidores, si los consumidores fueran el producto", dijo Cook la semana pasada. "Pero elegimos no hacerlo". Cuando se le preguntó a Cook cómo reaccionaría ante una debacle similar, el ejecutivo de Apple dijo que "yo no estaría en esa situación".