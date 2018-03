James Martin/CNET

El nombre de Mark Zuckerberg vuelve a sonar en Washington D.C., ahora que los políticos están exigiendo que el fundador de Facebook comparezca ante el Congreso a raíz del escándalo relacionado con una firma de datos afiliada a la campaña presidencial de Donald Trump.

El viernes por la noche, Facebook reveló que investigadores de Cambridge Analytica con sede en el Reino Unido habían engañado al gigante de redes sociales y robado acceso a datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook a través de una aplicación llamada "thisisyourdigitallife", que luego se utilizó para anuncios políticos durante las elecciones presidenciales de 2016 en EE.UU.

Facebook dijo en un comunicado el viernes que había cesado el acceso a ese grupo, pero la presión política sobre la red social apenas comienza. Para el lunes por la mañana, varios senadores ya exigían que Zuckerberg fuera a declarar ante el Congreso.

Una declaración de Zuckerberg ante el Congreso podría ofrecer más respuestas directas en un momento en que Facebook se ha metido en camisa de once varas por su participación en la distribución de anuncios y publicaciones hechas en Rusia en su red. Pero no está claro si eso sucederá.

Si bien el gobierno ha llamado a Facebook varias veces a declarar, el propio Zuckerberg nunca ha testificado sobre estos temas. En el pasado, Facebook envió a su asesor legal Colin Stretch y a su directora de administración de políticas globales de Facebook, Monika Bickert, y a otros ejecutivos, pero nunca a Zuckerberg.

Pero la presión sobre el jefe de Facebook va en aumento. El sábado, la senadora Amy Klobuchar (D-Minn.) tuiteó que "Mark Zuckerberg necesita testificar ante el Poder Judicial del Senado".

Facebook no respondió a una solicitud de CNET para hacer comentarios.

Klobuchar agregó a su demanda el lunes por la mañana, diciéndole al programa Morning Edition de NPR que Zuckerberg necesita hablar públicamente sobre las fallas de Facebook.

"No se han presentado con nosotros; le han dado esa tarea a sus lobistas y a sus abogados, y creemos que deben asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo", dijo Klobuchar. "No sé por qué este presidente ejecutivo, a pesar de que es muy famoso y ha ganado mucho dinero, por qué no tiene que comparecer".

La Comisión Federal de Elecciones de EE.UU. (FEC, por sus siglas en inglés) también solicitó a Zuckerberg, así como a Larry Page, el director ejecutivo de Alphabet, y al director general de Twitter, Jack Dorsey, que comparezcan antes de una audiencia pública programada para el 27 de junio.

"Su perspectiva sería de gran valor para la Comisión y para la nación", añadió Ellen Weintraub, vicepresidenta de la FEC en su carta a Zuckerberg.

En una carta conjunta con Klobuchar, el senador John Kennedy, un republicano de Louisiana, también ha pedido a Zuckerberg que comparezca, y pidió al presidente del comité judicial del Senado, el senador Chuck Grassley, un republicano de Iowa, que convoque una audiencia.

"Si bien el Subcomité de Crimen y Terrorismo de este Comité convocó una audiencia con testigos que representan a Facebook, Twitter y Google en octubre de 2017, todavía tenemos que escuchar directamente a los líderes de estas compañías", escribieron Kennedy y Klobuchar.

La carta también solicita a los jefes de Google y Twitter.

La presión no proviene sólo de Washington, D.C. Damian Collins, presidente del comité del Parlamento Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, dijo que están solicitando a los ejecutivos de Cambridge Analytica y Facebook que hablen sobre el tema.

"Le escribiré a Mark Zuckerberg para pedirle que él, u otro alto ejecutivo de la compañía, presente evidencia ante el Comité como parte de nuestra investigación", dijo Collins en un comunicado.

La Unión Europea también inició una investigación sobre Cambridge Analytica y Facebook, según un comunicado de Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo.

Con la colaboración de Laura Martínez.