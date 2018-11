CNN

Mark Zuckerberg dice no tener planes de dimitir como presidente ejecutivo de Facebook ante el creciente alboroto sobre cómo los ejecutivos de su empresa manejaron una serie de escándalos.

"Ese no es el plan", dijo Zuckerberg en una entrevista con CNN el martes por la noche. "No voy a hacer esto para siempre, pero actualmente no creo que tenga sentido renunciar".

La pregunta sobre el papel de Zuckerberg como líder de la compañía que cofundó hace 14 años, se produjo una semana después de que The New York Times informara que Zuckerberg y la directora general de operaciones, Sheryl Sandberg, "ignorasen las señales de advertencia" del escándalo de Cambridge Analytica. Al parecer, la compañía también conocía las actividades de influencia rusa en las elecciones en su plataforma desde la primavera de 2016, según el informe.

El Times informó que Facebook contrató a una firma llamada Definers Public Affairs para tomar represalias y difundir información difamatoria sobre sus críticos. Durante la amplia entrevista con CNN, Zuckerberg dijo que se enteró del trabajo de los Definers con Facebook leyendo el informe del Times.

"Dirijo la empresa. Soy responsable de todo lo que sucede en ella, y no creo que este asunto trate sobre nuestras relaciones con una empresa de relaciones públicas".

Elliot Schrage, quien dimitió como jefe de política pública de Facebook, asumió la responsabilidad de contratar a los Definers Public Affairs, de acuerdo con memorándum reportado por TechCrunch en donde Schrage admite que la compañía había lanzado narrativas negativas contra sus competidores. No obstante, negó haber pedido o pagado a los Definers para que publicasen noticias falsas.

Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre este asunto.

Zuckerberg también defendió la decisión de su compañía de permitir la publicación de un polémico post de 2015 de Donald Trump en el que pedía el "cierre total de las fronteras" para los musulmanes.

"Creo que es importante que las personas tengan la oportunidad de escuchar lo que dicen los líderes políticos", dijo Zuckerberg el martes. "En esos casos, no creo que el contenido viole las políticas".

Facebook no es la única red social que lucha con cómo lidiar con los tuits del presidente Trump. Desde Twitter, Trump ha atacado a compañías como Amazon y Google, así como a ciudadanos privados como el líder sindical Chuck Jones en 2016.

El presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, defendió la presencia del presidente en Twitter, afirmando que la red social está fomentando una "conversación abierta".