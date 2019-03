Mark Zuckerberg promete un Facebook más privado y seguro

Agrandar Imagen Josh Edelson / AFP/Getty Images

Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, sabe que su empresa no tiene la mejor reputación en cuanto a servicios privados. Pero quiere cambiar esto.

En un comunicado publicado en su perfil "personal" en Facebook, el jefe de la red social más grande del mundo dijo que durante los próximos años y de forma pública y abierta, reconstruirá sus servicios y plataformas enfocándose en la privacidad de los usuarios y de la seguridad de la información de estos.

"Yo creo que el futuro de la comunicación se enfocará en servicios cifrados y privados en los que las personas puedan confiar de que lo que se dice con otras personas permanece seguro y que sus mensajes y contenido no se quedarán para siempre", dijo Zuckerberg. "Este es el futuro que queremos crear".

Para esto, Zuckerberg promete basarse en los siguientes principios: interacciones privadas, cifrado, reducir la permanencia, seguridad, compatibilidad y almacenamiento seguro.

"Entendemos que hay mucho por arreglar para hacerlo bien, y estamos comprometidos a consultar con expertos y discutir de la mejor manera", dice el ejecutivo. "Esto llevará tiempo, pero no vamos a hacer este gran cambio a puerta cerrada".

Según Zuckerberg, las interacciones privadas permitirán que las personas tengan control sobre quién se puede comunicar con los usuarios y confianza que nadie más puede tener acceso; el cifrado hará que la comunicación sea segura y que nadie —ni siquiera Facebook—pueda ver lo que se comparte. El ejecutivo dice que la información no permanecerá en los servidores de la empresa "más de lo necesario" para ofrecer el servicio. En cuanto a la seguridad, Zuckerberg dice que hará "todo lo posible" dentro de los límites de un servicio cifrado para hacer sentir seguros a los usuarios.

Esta nueva ideología también será multiplataforma o altamente compatible, dice Zuckerberg, por lo que los usuarios podrán comunicarse entre redes fácil y de forma segura. Esto suena a lo que el propio ejecutivo ya confirmó: unificar sus servicios de mensajería Facebook, WhatsApp e Instagram.

Como otro método para asegurar la privacidad, Zuckerberg dice que no guardará información sensible en países con problemas de derechos humanos o ataques a la libertad de expresión. El ejecutivo menciona que esta decisión haría que sus servicios no operen en algunos países.

"Hacer esto significa tomar una posición en los problemas más importantes que enfrenta el futuro del Internet", dice Zuckerberg. "Como sociedad, tenemos una oportunidad de demostrar nuestra postura, decidir cómo valoramos la comunicación privada y quién decide por cuánto tiempo y dónde se almacena la información".

La promesa de Zuckerberg podría llegar a oídos sordos si la empresa sigue sin considerar la privacidad de sus millones de usuarios en todas sus plataformas. La empresa se ha visto involucrada en varios escándalos en los que se da a conocer sus prácticas para obtener datos de los usuarios sin su conocimiento, su relación al permitir que empresas ajenas obtengan datos de usuarios y el uso de certificados empresariales para distribuir apps de minado de datos.