Zuckerberg usó los datos de usuarios para negociar, combatir a sus rivales

Facebook usó sus masivas arcas de datos de usuarios como un elemento de negociación en acuerdos que concretó con empresas externas, dándole acceso a la información a algunos socios y negándole acceso a su competencia y apps rivales.

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, supervisó los esfuerzos de la red social para controlar a la competencia y utilizó los datos de los usuarios como "una ficha de negociación", de acuerdo con un nuevo reportaje de NBC News publicado el martes 16 de abril.

NBC obtuvo unos 4,000 documentos filtrados de Facebook que datan en su mayoría de entre 2011 y 2015. Los documentos, que tratan mayormente de un caso judicial entre Facebook y la desarrolladora de apps Six4Three, incluyen correos electrónicos, registros de chat, presentaciones, hojas de cálculo y resumen de reuniones, de acuerdo con NBC News. Algunos documentos ya han sido hecho públicos por el Parlamento del Reino Unido como parte de su investigación del escándalo Cambridge Analytica, dijo NBC News.

Facebook ha dicho varias veces que no vende los datos de sus usuarios. Incluso, un ensayo de opinión que publicó Zuckerberg en enero en el diario The Wall Street Journal afirma que la red social no vende los datos de sus usuarios. La empresa reiteró este punto en un comunicado el martes.

"Como hemos dicho varias veces, Six4Three — creadores del app Pikinis — seleccionó estos documentos de hace años como parte de una demanda para obligar a Facebook a compartir información de los amigos de los usuarios del app. Esta serie de documentos, por diseño, cuenta sólo una parte de la historio y hace omisión de un contexto importante", dijo en un comunicado enviado por email Paul Grewal, vicepresidente y abogado principal de Facebook. "Pero los hechos son claros: Nunca hemos vendido los datos de la gente".

Aunque puede no haber vendido los datos para captar una ganancia financiera, Facebook hizo uso de su masiva colección de información para sacar ventaja en segmentos más allá de las ventas.

Los documentos muestran que Facebook consideró varias formas en que los apps de terceros pueden compensar a la red social por tener acceso a los datos de los usuarios, según NBC News. Estas formas incluyen gastos publicitarios, compartir datos y pagos directos. La empresa, según el reporte, decidió conceder acceso a los socios que gastaban dinero en Facebook o que compartieran sus propios datos; también compartía datos con desarrolladores de apps que se consideraban amistadas personales de Zuckerberg.

El reporte encontró que Facebook prohibía el acceso a los datos a compañías rivales, como MessageMe, un app que estaba adquiriendo popularidad y que podía presentar una competencia para Facebook Messenger.

Siendo la red social más grande del mundo, Facebook controla los datos de más de 2,000 millones de personas, y también controla quién tiene acceso a estos datos. Algunos legisladores han sugerido que se divida a Facebook para disminuir su dominio en el segmento de redes sociales. El gigante de tecnología también es dueño de Instagram y WhatsApp.

Los políticos también han señalado y criticado a Facebook por su mala gestión de datos sensibles de los usuarios, argumentando que la red social le da más valor a la ganancia monetaria que a la privacidad. La empresa ha realizado varios intentos de convencer al público de que ha cambiado hasta el punto de abrir una serie de locales que se dedican a explicar las prácticas de privacidad de Facebook.

En marzo, Zuckerberg dijo que Facebook se iba a enfocar más en la privacidad y que este iba a ser una parte importante de su futuro.

Pero los documentos filtrados muestran que la privacidad para Facebook parecer ser más una estrategia de relaciones públicas que una sincera preocupación por el bienestar de sus usuarios.

Cuando Facebook eliminó el acceso a los datos a sus rivales, por ejemplo, inmediatamente publicó comunicados que decían que estaba protegiendo la privacidad de sus usuarios. Después de que se supo que Cambridge Analytica estaba recolectando millones de datos de usuarios a través de quizzes en línea, Facebook limitó el acceso a los datos por parte de los desarrolladores.

A pesar de estos cambios, Facebook ha estado compartiendo datos con empresas como Netflix, Amazon y Spotify.