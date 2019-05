El escolta personal de Mark Zuckerberg es acusado de acoso sexual: reporte

Lachlan Cunningham/Getty Images for Breakthrough Prize

Mark Zuckerberg tiene un director de seguridad personal a quien se le acusa de acoso sexual y de hacer comentarios racistas sobre la esposa de ascendencia china del presidente ejecutivo de Facebook, Priscilla Chan, reportó Business Insider el jueves 30 de mayo.

Una de las personas que acusa al director de seguridad trabajaba en la casa de Zuckerberg, mientras que la otra persona que ha presentado acusaciones de acoso fungió en el puesto de asistente ejecutivo del director de seguridad personal, Liam Booth, según la publicación. Los abogados que representan a las supuestas víctimas le han enviado cartas con estas alegaciones a los abogados que representan a las compañías que gestionan la seguridad y el hogar de la familia Zuckerberg, según el reportaje.

Un portavoz para la familia de Zuckerberg dijo que ya se inició una investigación y que Booth está en baja administrativa mientras tanto:

"La oficina [encargada de la seguridad] de la familia [Zuckerberg] toma muy en serio las quejas de mala conducta en el lugar de empleo y nuestro equipo de recursos humanos ha iniciado rápidamente una investigación de todos estos asuntos.

Las acusaciones en contra de Liam Booth fueron presentadas por primera vez ante la oficina [del bufete de] abogados The Bloom Firm, luego de que dos exempleados dejaran de trabajar en la oficina de la familia y contrataron a un abogado. Tan pronto como The Bloom Firm presentó estas acusaciones, la oficina de la familia contrató a Munger, Tolles & Olson, una firma de abogados externa, para que realizara una investigación de todas las denuncias hechas por The Bloom Firm para determinar si tienen mérito. La investigación está en curso. El señor Booth está en baja administrativa en espera de la finalización de esta investigación".