Mark Zuckerberg habla con Dreamers sobre el impacto de la abolición de DACA

Este miércoles, Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, invitó a tres jóvenes Dreamers a charlar en vivo frente a sus casi 100 millones de seguidores desde su casa en Palo Alto, California.

Los jóvenes -- Leeza Dhalla, Tomas Evangelista y Maria Praeli --, son indocumentados y por un tiempo se beneficiaron del programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), una orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama en 2012. Entre las características más destacadas de DACA es que permite recibir una autorización de empleo, una licencia de conducir y un número de seguridad social temporal.

Sin embargo, el gobierno del presidente Donald Trump anunció este martes que eliminará DACA en seis meses, lo cual, en la práctica, deja a los 800,000 jóvenes registrados en DACA ante un futuro incierto.

Zuckerberg, quien moderó los 45 minutos de la conversación, es también cofundador del programa FWD.us que aboga por los derechos de los inmigrantes y, en particular, de los Dreamers. Tanto Dhalla como Praeli trabajan en FWD.us. Por su parte Evangelista cofundó el grupo California Dreamers.

En total, dijo Zuckerberg durante el evento, más de 2 millones de jóvenes calificaban para recibir DACA, aunque menos de la mitad se registró.

El joven ejecutivo le preguntó a los Dreamers cómo fue que llegaron a Estados Unidos, cuándo se dieron cuenta que eran indocumentados y cómo han intentado cambiar la percepción que otros tiene de los Dreamers. Los tres dijeron que se sienten tan estadounidenses como los residentes legales del país porque contribuyen a su economía y a la sociedad. También dijeron -- con algo de angustia en sus voces --, que no saben qué harían en sus países de origen, no sólo porque no los conocen, sino también porque su vida está en EE.UU.

Zuckerberg hizo énfasis en que los ciudadanos que pueden votar y el sector empresarial deberán ponerle presión a sus representantes políticos para que finalmente aprueben una reforma inmigratoria que proteja a los Dreamers.

"Una cosa es saber que la mayoría de la población apoya [al programa DACA] y otra cosa es que la mayoría [de los estadounidense] exija que se apruebe ahora", dijo Zuckerberg con relación a la fecha límite que impuso el Departamento de Justicia al Congreso para que apruebe una ley. Después de esa fecha, los Dreamers estarían en riesgo de ser deportados.

Zuckerberg, quien el martes dijo que la acción del gobierno de Trump es "cruel", dijo estar orgulloso del valor de estos y otros Dreamers que han dado a conocer sus historias. Zuckerberg agregó que seguirá luchando para ayudarles a resolver su situación migratoria, aunque no dio detalles específicos.

"Yo, igual que muchas otras personas, los respaldaremos y lucharemos junto a ustedes", dijo Zuckerberg. "Y no sólo lucharemos por aquellos que se registraron a DACA, sino también por todos los Dreamers".