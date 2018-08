STXfilms

Mark Wahlberg es un tipo muy ocupado. Es una estrella del cine, un productor de películas y series, un hombre de familia y un emprendedor. Protagoniza al menos una película al año. Puedes verlo en el reality show de su familia, Wahlburgers. HBO lo mantiene bastante ocupado. Le gusta el golf. Es el copropietario de una empresa de alimentos para deportistas. Tiene cuatro hijos. Y ahora mismo está promoviendo su película más reciente, Mile 22 o Milla 22.

En ella interpreta a un oficial estadounidense de una agencia de inteligencia con una misión imposible. Es su cuarta colaboración con el director Peter Berg y Wahlberg parece determinado a probar que puede promocionarla de la forma más eficiente posible. Una cosa está clara, puede responder a muchas preguntas en una simple entrevista telefónica de 10 minutos. Esto es todo de lo que nos enteramos sobre él durante dicha entrevista.

Es un madrugador. En el set de Mile 22 se despertaba entre 1:30 y 2:00 a.m. pero no te creas que es porque no duerme. "Tengo que dormir ocho horas, o al menos siete y media", nos explica. Y añade que la hora de levantarse depende en realidad de a qué hora pudo ir a dormir el día anterior.

Puede hacer muchas cosas en un sólo día. El sábado que lo entrevistamos se había levantado a las 6:30 a.m. (una proyección de su próxima película Instant Family hizo que no pudiera ir a dormir pronto la noche anterior, por eso se permitió dormir hasta "tarde" al día siguiente). "He hecho ejercicio, golpeado unas cuantas pelotas de golf en casa, he tenido tiempo para rezar y para leer y he venido a trabajar a las 10:00. A la hora de la comida ha habido una misa muy bonita en el hotel, a la una. Y ahora estoy a punto de volver a casa para ayudar a mi esposa con los niños", nos dijo como hacia las 4 p.m. y todavía lleno de energía. "Hay suficiente tiempo en el día si llevas una vida saludable".

Tiene mucha ayuda y no le avergüenza reconocerlo. Me explicó que delega todo aquello que necesita ser delegado. Y también admite que no tiene demasiadas obligaciones domésticas. "Por suerte tenemos ayuda en ese tipo de cosas".

Le gustó mucho Colombia, el país donde rodaron Milla 22 a pesar de que la película esté ambientada en un país ficticio del sureste asiático. "Tuvimos mucha libertad para hacer cosas que no podríamos haber hecho en otros lugares. Tienen muy buenos equipos. Hay muchas producciones en la zona. Es un país muy, muy bonito. Nos pusieron todas las facilidades. Ya tengo ganas de volver", dijo y admitió que rodar en el centro de Los Ángeles en mitad de un día laborable y poder hacer volar cosas por los aires no siempre es posible. Pero fue posible en Bogotá.

Murray Close

El director Peter Berg es como un hermano para él. Han hecho cuatro películas juntos y en estos momentos ya se conocen mucho el uno al otro. "Sabemos exactamente en qué momento contribuir. Nos sacamos lo mejor el uno al otro", nos dijo Wahlberg.

Y, como con un verdadero hermano, a Berg le encanta torturar a Wahlberg. Después de haber trabajado con él en Patriots Day, Deepwater Horizon y Lone Survivor -- donde los personajes de Wahlberg estaban o poco en forma o demasiado musculados -- Berg quería la versión más en forma, delgada y definida de Wahlberg para esta película. "En realidad (al ver la película) ni siquiera se nota pero me pasé cinco meses entrenando como un loco", nos explicó Wahlberg sobre el hecho de ponerse en extremada buena forma física para Mile 22 pero no tener ninguna secuencia donde su físico luzca especialmente. "Y luego (Berg) escribió estos monólogos de dos páginas cada uno y cuando vi la versión acabada de la película, cada uno de ellos estaba cortado por la mitad. Le gustan los juegos".

Usa FaceTime para comunicarse con su familia cuando está rodando lejos de casa. "Me encanta porque puedo ver a mi esposa e hijos", nos explicó.

Pero insiste en que de hecho es bastante anticuado en cuanto a tecnología. "No soy un tipo tecnológico", dijo, añadiendo que lee el periódico.

Sabe mantener su teléfono alejado y no tiene guilty pleasures. Cuando llega a casa, pone el teléfono a cargar y ya. Y se asegura de remarcar que el cargador de su teléfono no está al lado de su cama, sino en otra habitación. En cuanto a guilty pleasures, "Veo un poco de reality TV en la cadena VH1. Gente luchando y tratando de matarse los unos a los otros", nos contó.

Y a pesar de que es bastante activo en las redes sociales, todavía está tratando de entender cómo funcionan algunas cosas en la era digital. Como cuando su hija mayor usó un emoji de pulgar hacia abajo para comentar sobre el corazón que él le había enviado. "Cuando miré la cadena de mensajes, decía: 'A Ella Rae no le ha gustado el corazón'. Guau. Yo no sé cómo hacer eso", nos dijo. En defensa de su hija, ella le acababa de pedir a Wahlberg poder llegar a casa más tarde de las 6:30 p.m. y él le había dicho que sí, pero que no llegara después de las 6:45. Lo cual nos lleva a la última cosa de la que nos enteramos sobre Wahlberg en nuestra breve conversación con él: es un padre bastante protector.

Mile 22 se estrena en Estados Unidos el 17 de agosto. Milla 22 se estrena en México y Argentina el 27 de septiembre y en España el 28 de septiembre.

