Advertencia: No veas este tuit de Mark Hamill porque vas a llorar

Mark Hamill sabe muy bien cómo movernos el corazón con un pequeño uso de la Fuerza.

El actor que le dio vida al personaje Luke Skywalker en la saga de Star Wars publicó un tuit, acompañado de Carrie Fisher, que se hizo inmediatamente viral.

"Una última vez...", escribió el 20 de diciembre de 2019 en su cuenta de Twitter, con dos fotos donde él y la princesa Leia (Fisher) se abrazan, y agregó la etiqueta #TheRiseOfSkwalker. Al momento de escribir esta nota, el tuit superaba los 20,000 retuits y los 130,000 likes.

La publicación, que muestra a la pareja —que en la saga son hermanos— abrazados en una posición muy similar pero en una foto de la primera película y otra caracterizados ya para las últimas películas de la saga. Se ve el paso de los años y hace referencia también al estreno de la película The Rise of Skywalker, que llegó a los cines de todo el mundo este 20 de diciembre.

Hamill no actuará en más películas de Star Wars y es probable que esta seguramente será también la última vez que incoróran con escenas viejas y efectos digitales en la saga a Fisher, quien murió hace casi tres años.

De hecho, en 2018, Hamill había dicho que no estaba interesado en seguir actuando como Luke Skywalker tras la muerte de Fisher, el 27 de diciembre de 2016. "Realmente ha empañado mi capacidad de disfrutar al máximo de la vida y de Star Wars. Antes me has preguntado si iba a volver. Y no, no me importa ya la saga al nivel de antes porque Han Solo o Luke Skywalker se hayan ido y me haya quedado solo. No puedo regresar a la franquicia como yo lo deseaba antes después de la muerte de Carrie Fisher", declaró Hamill a Comic Book Movie.

Sin embargo, es obvio que el director J.J. Abrams convenció al intérprete para que regresara a la franquicia.

El tuit de Hamill generó decenas de reacciones en la red social y estas son algunas de ellas:

No me hablen

DESPERTÉ SÚPER SENTIMENTAL Y MARK HAMILL SE ATREVE A HACERME ESTO ????????? nadie me hable hoy https://t.co/jUEuWSqUI9 — ☃️🎄🎁🤶🏻🎅🏼❤️ (@h0tcheeto_) December 20, 2019

Lo aman

te amo mark hamill 😭 https://t.co/4HGJUpfxvo — agus vio star wars (@elagutiiin) December 20, 2019

Corazón roto

Que la fuerza los acompañe siempre

"𝑚𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑏𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑦𝑜𝑢... 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠" pic.twitter.com/ie4kjg2EZK — 𝑴𝒆 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝑯𝒂𝒓𝒓𝒚 𝑷𝒐𝒉𝒂 (@_wesleyalvs) December 20, 2019

Inolvidables

Unforgettable you two together Mark ❤️ pic.twitter.com/KCaGjC1KXO — Manuel Pan (@Manu_Pan86) December 20, 2019

Hasta el Guasón llora

Gracias

Paren