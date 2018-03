Lucasfilm

ADVERTENCIA: A continuación hay 'spoilers' de Star Wars: The Last Jedi.

¿Todavía te entristece la muerte de ese importante personaje de la saga en Star Wars: The Last Jedi?

Mark Hamill, quien interpreta a Luke Skywalker en la saga, afirma que el creador de Star Wars, George Lucas, habría liquidado a su personaje también, sólo que no tan pronto.

"Yo estaba enterado de que George no mataría a Luke antes del final [del Episodio 9]; lo haría pero sólo hasta que hubiese entrenado a Leia", declaró Hamill a IGN en un artículo publicado el lunes. Lucas escribió, dirigió y produjo la trilogía original de Star Wars (salvo los episodios V y VI, dirigidos por Irvin Kershner y Richard Marquand, respectivamente).

En The Last Jedi, estrenada en diciembre de 2017 y situada como el Episodio 8 en una serie de nueve películas, nunca se menciona que Luke entrena a su hermana gemela Leia, interpretada por Carrie Fisher, en las enseñanzas Jedi.

¿Podría Hamill regresar en el Episodio 9 como Luke, quizás como un espectro de la Fuerza o en flashback? El actor le confesó a IGN que no estaba seguro, afirmando: "Nadie me ha hablado de ello" (y quizás ya habrás leído sobre su teoría de la colonia nudista).

Hamill fue también noticia recientemente por revelarle al programa televisivo Entertainment Tonight que había hablado con el director Rian Johnson para que añadiera un conmovedor momento en The Last Jedi. En la escena en la que Luke ve a su viejo amigo robot C-3PO, Hamill le guiña un ojo al personaje, un sutil reconocimiento que no estaba en el guión original.

"Le dije, 'Rian, mira, luego de todos estos años de servicio, aunque no hemos estado en contacto en los años recientes, (C-3PO) fue lo más cercano a un compañero que tuve", contó Hamill a Entertainment Tonight. El director accedió y C-3PO recibió su guiño.

