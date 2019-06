¿Ese eres tú, Luke Skywalker? Desde hace muchos años Mark Hamill es mucho más que el icónico personaje que interpretó en Star Wars, transformándose en un intérprete profesional de voces de villanos, donde es considerado un maestro.

Hamill se estableció como la voz más famosa del Joker en las series animadas, interpretando al villano de Batman en numerosos shows y videojuegos.

Pero si tú o alguien que conoces solo recuerda a Hamill como Luke Skywalker, haz que escuchen el nuevo video de la última versión de Child's Play, difundida el martes. Hamill aporta su voz en inglés al muñeco asesino Chucky , y enuncia sus palabras en un tono mucho más amenazador que el que Luke usó para decirle a la Princesa Leia: "I'm Luke Skywalker, and I'm here to rescue you" ("Soy Luke Skywalker, y estoy aquí para rescatarte").

Un video dado a conocer previamente, en el que se escucha poco la voz de Hamill, demostró que Chucky puede controlar los dispositivos del hogar inteligente de la casa , así que quizás lo mejor sea desconectarse de la red de Internet.

La película Child's Play se estrena en cines el 21 de junio.