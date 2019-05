Mario López protagoniza nueva comedia de Netflix sobre una familia latina

Samuel Hon/Netflix

Luego de cancelar recientemente la serie One Day at a Time, Netflix vuelve al ruedo de las comedias latinas con un nuevo proyecto.

El gigante de streaming dijo el viernes que emitirá los 16 episodios de la nueva nueva serie The Expanding Universe of Ashley García, creada por Seth Kurland y el actor Mario López (Saved by the Bell), quien además será uno de los protagonistas.

The Expanding Universe of Ashley García cuenta la historia de Ashley García (Paulina Chávez), una adolescente prodigio de 15 años que ya se graduó de ingeniero robótico y trabaja en el desarrollo de cohetes para la NASA. Por su trabajo, debe dejar su casa y mudarse a vivir con su tío Víctor (Mario López), un jugador de fútbol profesional que ahora se dedica a ser entrenador en una escuela secundaria.

Junto a López y Chávez también participa en la serie el actor Jeancarlos Canela, quien fue protagonista de la serie de ABC Telenovela y aparecerá en el show Grand Hotel. El showrunner de la serie es Seth Kurland, con experiencia en Speechless, Melissa & Joey y Friends.

Netflix no informó sobre la fecha de estreno de la serie.