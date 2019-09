Marianne 2: Trama, fecha de estreno y todo lo que debes saber

Netflix

Marianne, la serie que retoma el mito de la bruja, es el gran bombazo del mes en Netflix y ahora los fanáticos quieren más.

El éxito de este show, que se estrenó el viernes 13 de septiembre, responde a que el director Samuel Bodin (T.A.N.K) y el coguionista Quoc Dang Tran (Nox), concibieron un producto que repasa los tópicos del terror primario, echando mano del folclor europeo, pero en un contexto moderno y con una narración muy dinámica.

Para que esa mezcla funcione, los creadores retoman elementos básicos de los libros de brujería antiguos (hechizos, sacrificios, posesiones), algo que vimos en cintas recientes como The Witch (Robert Eggers) o Hereditary (Ari Aster) y los introducen en un mundo de complicadas relaciones contemporáneas.

Veamos lo que dice Netflix en la sinopsis: "Emma es una famosa autora de novelas de terror, cuyas historias se han inspirado en la bruja de las pesadillas que la atormentaron en sus sueños desde pequeña. Cuando la escritora regresa al pueblo de su infancia, se da cuenta de que el espíritu maligno, Marianne, está vivo, causando problemas en el mundo real".

Es evidente que muchos adolescentes se sienten identificados con la protagonista, Emma Larsimon (Victoire Du Bois). Debido a diferentes traumas, que iremos conociendo en cada capítulo, Emma se esconde en la escritura y en el alcohol para evadir sus demonios. Lo paradójico es que esos demonios se desatan con cada nueva publicación.

El brillante guión, las actuaciones, los efectos especiales y la muy buena dirección de Bodin hacen de Marianne una de las mejores series de terror, no del año, sino de la última década. Ahora viene la pregunta, ¿es posible una segunda temporada? La respuesta es un rotundo sí.

Marianne 2

Si bien Netflix no publica las estadísticas de sus productos, la vicepresidenta de programación, Cindy Holland, explicó a los medios de comunicación, los criterios para mantener una serie viva: "Lo que más solemos revisar es, ¿está recibiendo la cantidad necesaria de audiencia que justifique el costo del show?. También tomamos en consideración otras cosas: ¿Qué tan grande es la comunidad del programa? ¿Qué tan social es el show? Hay muchas cosas que revisamos. Pero somos cuidadosos, y hay muchos factores dentro de las decisiones finales".

Marianne duró 8 capítulos. Cualquier persona que sea fanática de las series de Netflix, sabe que es imposible desarrollar un producto con un buen inicio y un cierre ideal, en tan corto espacio. Por lo tanto, salvo que se trate de una miniserie, el servicio de streaming tiende a extenderle la vida a cualquier show, al menos, una temporada más. Así sucedió con dos series polémicas:Dark y The OA.

Pero además, aunque Netflix no se ha pronunciado (recodemos que aún no cumple ni un mes en pantalla), la primera entrega dejó varias historias abiertas, incluso el destino de algunos personajes no está claro. Y a partir de aquí, tendremos que hacer spoilers. Así que si no has visto la serie, lo mejor es que veas la primera temporada y luego regreses a estas líneas.

Después de la batalla final entre el bien y el mal, queda una duda, ¿de quién es el hijo que espera Emma? Una vez que sabe que no se acostó con su amigo Seby, solo queda una respuesta: el demonio la engañó y la embarazó. De manera que un cierre tan abierto solo puede ser el indicio de una nueva aventura. Salvo, como hemos dicho arriba, que la audiencia no responda bien y no parece ser el caso.

Fecha de estreno

Si la serie se renueva, es probable que se estrene en el último trimestre de 2020. La primera temporada salió al aire, sin ninguna promoción, el viernes 13, fecha que se usa para lanzar productos de terror. Tal vez se repita la práctica o se espere al mes de octubre, cuando se celebra Halloween.

Elenco

El elenco de Marianne está conformado por los actores franceses Victoire Du Bois, Lucie Boujenah, Tiphaine Daviot, Ralph Amoussou, Bellamine Abdelmalek y Alban Lenoir, entre otros. Todo dependerá de cómo se maneje la idea de la secuela. Es probable que el elenco regrese, al menos para los flashbacks.

En ese sentido, sería un placer volver a contar con Mireille Herbtmeyer, una actriz de teatro, poco conocida por estos lares, y quien le da vida a Madame Daugeron, el primer cuerpo que Marianne posee. Es ella la que realmente se roba el show durante la primera parte de la serie. Su presencia es realmente aterradora.

Tráiler e imágenes

Por ahora no hay tráiler ni imágenes de la segunda temporada de Marianne, pero apenas se publiquen, actualizaremos esta nota. Te dejamos con el avance de la primera temporada, mientras tanto: