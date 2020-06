Margot Robbie se apunta a una nueva versión de Pirates of the Caribbean: reporte

Warner Bros. Pictures

La guionista de Birds of Prey, Christina Hodson, ya nos contó hace unos meses que había desarrollado una bonita amistad y relación profesional con la actriz Margot Robbie.

Ahora ambas volverían a colaborar en una nueva versión de la exitosa franquicia pirata de Disney Pirates of the Caribbean, según un artículo publicado por The Hollywood Reporter.

Hodson sería la encargada de escribir el guión de esta nueva versión de Pirates of the Caribbean y Robbie sería su protagonista. Según THR, la película no estaría pensada como un spin-off de los títulos protagonizados por Johnny Depp, sino como una historia completamente original y con personajes nuevos.

Este proyecto sería independiente y diferente al reboot de Pirates of the Caribbean que contaría con el creador de Chernobyl Craig Mazin.

Desde luego podemos imaginarnos a Robbie interpretando a algún personaje a la altura del mítico Jack Sparrow que inmortalizó Depp. Y la idea de una Pirates of the Caribbean con protagonistas mujeres suena atractiva.

Hodson y Robbie están colaborando también en un programa de guión de películas de acción para mujeres: el Lucky Exports Pitch Program. Una iniciativa con la que esperan que haya un mayor número de mujeres en la posición de poder escribir películas de gran presupuesto de acción.