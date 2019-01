Harley Quinn vuelve al cine en primer tráiler de Birds of Prey

Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

No se estrena hasta 2020 pero Warner ya dio a conocer las primeras imágenes de la película Birds of Prey -- en la que Margot Robbie vuelve a interpretar a la villana Harley Quinn -- con su primer teaser tráiler y una fotografía del personaje en Instagram.

El breve avance no revela escenas de la película sino simplemente brinda el primer vistazo a los personajes del filme, cuyo título completo es largo y nada convencional: Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).

Además de Robbie en el papel de Harley Quinn -- rol interpretó por primera vez en Suicide Squad (2016) -- también aparecen Ewan McGregor, como el villano Black Mask; Rosie Pérez, como la Detective Renee Montoya; Mary Elizabeth Winstead, como Huntress; Jurnee Smollett-Bell, como Black Canary; Ella Jay Basco, como Cassandra Batgirl Cain; y Chris Messina, como el asesino serial Víctor Zsasz.

Del mismo rodaje del teaser se extrajo la imagen que Margot Robbie compartió en Instagram, con el maquillaje de Harley Quinn.

La sinopsis oficial de Birds of Prey es la siguiente:

"Luego de separarse del Joker, Harley Quinn y otras tres superhéroes -- Black Canary, Huntress y Renee Montoya -- se unen para salvar la vida de una niña (Cassandra Cain) de un malvado señor del crimen".

Se trata de personajes famosos de DC Comics que se desenvuelven en el mismo universo de Batman. Dirigida por Cathy Yan, Birds of Prey no es una secuela de Suicide Squad sino una película independiente que comparte un personaje y algo de la estética.

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) se estrena en cines el 7 de febrero de 2020.

