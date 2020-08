D'oh! Marge Simpson responde a una asesora de Trump en un video

Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

No es la primera vez —ni la última— en la que The Simpsons hace una referencia al presidente estadounidense Donald Trump. En esta ocasión se trata de un video publicado el viernes 14 de agosto, en la cuenta oficial de la serie en Twitter, donde Marge Simpson responde a una de las asesoras del primer mandatario, la abogada Jenna Ellis, quien comparó la voz de la senadora demócrata Kamala Harris con la de la matriarca de la serie animada.

Harris fue seleccionada por el aspirante del Partido Demócrata a la presidencia estadounidense, Joe Biden, para que sea su dupla en las elecciones como candidata a la presidencia del país.

Marge Simpson has something to say. pic.twitter.com/viux96bAPf — TheSimpsons (@TheSimpsons) August 14, 2020

Ellis hizo esta afirmación en Twitter el miércoles, 12 de agosto.

Kamala sounds like Marge Simpson. — Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) August 12, 2020

"Usualmente no me meto en política, pero la asesora del presidente Jenna Ellis dijo recién que Kamala Harris suena como yo. [Mi hija] Lisa me explicó que ella no lo dijo como un cumplido. Así, como ama de casa ordinaria de los suburbios, he que me han faltado al respeto", respondió Marge, cuya voz en inglés es aportada por Julie Kavner.

The Simpsons ha parodiado en múltiples ocasiones al presidente Donald Trump y suele referirse que la serie llegó incluso a predecir que Trump ocuparía la Casa Blanca. Esto sucede en la temporada 11, en 2000; es decir, 16 años antes de que el magnate fuese elegido presidente de Estados Unidos.