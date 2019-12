Maratón de series de ciencia ficción para no salir de casa

Hablar de ciencia ficción es meterse en un tema tan grande y complejo que requiere años de lecturas, de películas, mucha paciencia y dedicación, y ese no es el objetivo ahora. En cambio, voy a presentarles una muy breve lista de series de ciencia ficción para no iniciados que bien puedes disfrutar en lugar de tener que ir a una fiesta a la que no tienes ganas.

El primer descargo que debo hacer es que estas recomendaciones no son para un fan consumado del género —no pretendo aleccionar a nadie, sobre todo si no soy un experto—, sino para gente que como yo, disfruta de estas historias, pero no tiene un conocimiento especializado al respecto. Por supuesto, no menciono los nuevos clásicos del género como Black Mirror o Stranger Things, ni Dark —series que, dicho sea de paso, si no has visto, debes ver ya, incluso antes de las que aquí recomendamos.

En esta propuesta de maratón de series no tan populares para principiantes, primero podrás ver una visión general de lo que es la ciencia ficción con un documental en seis partes presentado por el director James Cameron (Terminator). Si quieres entrar de lleno a la acción seguiremos con dos recomendaciones con viajes al espacio exterior, para ver cómo se las arreglan inventando una realidad que, con el surgimiento de empresas como SpaceX o Virgin Galactic ya no parece tan lejana. Las recomendaciones las cerraremos con una serie basada en la obra de Philip K. Dick, un ícono de la ciencia ficción.

Recuerda que el objetivo con estas opciones es que, cuando te inviten a una fiesta navideña a la que no quieras ir, puedas argumentar un viaje: claro que quien te invita no sabe que será al futuro o al espacio exterior, trepado en tu televisor.

James Cameron's Story of Science Fiction

Speed Media/ Icon Sportswire

Esta miniserie conducida por James Cameron (Avatar) es, en realidad, una visión al cine de ciencia ficción a través de las palabras de los mismos directores que han hecho muchas de las más famosas películas. Cameron va dirigiendo pequeñas entrevistas con gente como Steven Spielberg (Close encounters of the third kind), Ridley Scott (Alien), Christopher Nolan (Inception) e, incluso, Guillermo del Toro (El laberinto del fauno), entre otros realizadores y actores.

La serie divide al cine de ciencia ficción en seis grandes temas y cada uno es un episodio: vida alienígena, exploración espacial, monstruos, futuros oscuros, máquinas inteligentes y viaje en el tiempo. De esta manera y la participación de tantos protagonistas de este vasto género, ofrece un muy buen panorama para alguien que quiere iniciarse en el tema.

Por qué vale la pena: Si no eres un fan de hueso colorado de la ciencia ficción, este repaso del género sirve muy bien como introducción. Además, cuenta con la participación de muchos maestros del género —quizá lo que falte sea más tiempo para escuchar más opiniones de los entrevistados.



Dónde ver: Es una producción de AMC y aún puedes verla en el canal, esporádicamente, en Estados Unidos. Asimismo, está en Amazon Prime Video —gratuita en el servicio para América Latina y con costo en Estados Unidos.

Cuánto tiempo dura: 6 capítulos —es decir, casi cuatro horas y media.

Lost in Space

Netflix

Se trata del reboot del clásico de la televisión sesentera en que la familia Robinson se embarca en un periplo que quizá no llegue a buen puerto. Si recuerdas, en la serie original los protagonistas estaban perennemente perdidos, y Lost in Space (2018) nos cuenta la historia de cómo se perdieron y cómo es que esta familia acabó con dos personas de más y un robot entrometido.

A diferencia de la serie original, que tenía este acabado camp y elementos de comedia, la nueva versión de Netflix reimagina la historia original, la moderniza y le da un toque mucho más dramático. Esta nueva versión se toma ciertas libertades con los tres personajes que no pertenecen a la familia Robinson: el robot —que en este caso es una especie de vida artificial inteligente, pero alienígena—, el Dr. Smith —que ahora es doctora, aunque mantiene ese halo de misterio y nunca se sabe cuáles son sus intenciones— y el copiloto Don West —que ya no es piloto ni fue miembro original de la tripulación del Júpiter 2

El reparto de Lost in Space incluye a Toby Stephens (Black Sails), como John Robinson; Molly Parker (House of Cards), en el papel de Maureen Robinson; Ignacio Serricchio (nacido en Argentina, pero criado en México), como Don West; Taylor Russell, como Judy Robinson; Mina Sundwall en el rol de Penny Robinson; Maxwell Jenkins como Will Robinson, y Parker Posey (Louis) como la Dra. Smith.

Por qué vale la pena: Se aleja de la versión original —pero de cualquier manera mantiene la nostalgia de la historia—, creando una serie con mucho suspenso. Buenos efectos especiales y una historia sólida.



Dónde ver: Netflix

Cuánto tiempo dura: 10 capítulos —es decir, unas 9:15 horas de la primera temporada. Si esta te gustó, no te pierdas la segunda temporada



Another Life

Aquí no se trata de ir a afincar una colonia a un lugar lejano en el espacio, sino de ir a conocer a unos extraterrestres que ya tienen aparcadas sus naves en la Tierra, aunque no han entablado comunicación. El objetivo de la misión encabezada por la astronauta Niko Breckenridge (Katee Sackhoff) y su tripulación es ir a donde se supone que se originaron las naves que están en la Tierra y averiguar qué quieren.

La tensión empieza desde el principio ya que la tripulación no está muy conforme con la designación de su líder y no confían en ella. Las vicisitudes solo se incrementan mientras avanza la trama y la historia funciona como un drama en donde hay una lucha de poder y liderazgo en un grupo reducido que está confinado en una nave espacial, mientras que en la Tierra van logrando avances de comunicación con las naves extraterrestres, pero no son esperanzadoras.

La serie recibió muchas críticas porque a lo largo de la historia hay agujeros, sobre todo en cuanto a la lógica científica que plantea y a que los personajes no son demasiado sólidos en sus fundamentos. Al final, si uno hace concesiones en la verosimilitud, acaba siendo una serie entretenida.

Por qué vale la pena: Lo más llamativo es la actriz Katee Sackhoff en el papel protagónico. Sackhoff es una veterana en las historias de ciencia ficción ya que participó en Battlestar Galactica y Star Wars: The Clone Wars Alien Life



Dónde ver: Netflix.

Cuánto tiempo dura: 10 capítulos —es decir, más de 9 horas.



Electric Dreams

Parrish Lewis

Si hay alguien que puede considerarse un icono de la ciencia ficción es, sin duda, el escritor estadounidense Philip K. Dick, cuyas novelas y relatos han sido base para más de 20 series y películas, desde Blade Runner (1982) y Blade Runner 2049 (2017) hasta Total Recall (1990) o Minority Report (2002), sin contar otras cintas que sin duda abrevan de este prolífico escritor.

Electric Dreams (2017) es una serie de antología —es decir, que cada capítulo es independiente del resto— en que cada episodio está basado en una obra de Dick. Con los muchos libros publicados de este escritor fallecido en 1982, la serie desarrolla interesantes episodios que además le dan variedad a toda la temporada. Para probar un poco de todo, dentro de la ciencia ficción.

Además de la buena factura de la serie, destaca el elenco (que por supuesto, cambia cada episodio) con nombres que van desde Anna Paquin (X-Men), Vera Farmiga (Up in the Air), Steve Buscemi (The Big Lebowski) y Bryan Cranston (Breaking Bad) —quien además es productor—, entre otros nombres importantes.

Por qué vale la pena: Inevitablemente, por la característica de ser episodios independientes, todos con visiones futuristas del mundo, recuerda a Black Mirror



Dónde ver: Amazon Prime Video

Cuánto tiempo dura: 10 capítulos —es decir, más de 9 horas.