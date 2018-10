Los mejores maquillajes de terror para Halloween

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

Un par de años atrás los tutoriales de maquillaje empezaron a inundar YouTube e Instagram, y ahora que Halloween está a la vuelta de la esquina estos artistas comparten videos instructivos en los que enseñan cómo maquillarse y crear looks de terror para las fiestas. Así que este Halloween no tienes pretextos para no disfrazarte.

Uno de los canales que nos ha llamado más la atención es el de Julia Wunderlich, quien comparte técnicas para realizar maquillajes realistas y un tanto sangrientos.

Para realizar estos maquillajes se necesita un poco más de experiencia, así como elementos extras como prótesis, latex, pegamento y mucha sangre artificial. Entre sus videos más populares está el de una cirugía plástica con terrible resultado, un par de maquillajes de zombie y una chica robot.

Otra maquillista famosa es Desi Perkins, quien se ha hecho famosa por sus creaciones, al punto que páginas Web como Boing Boing han reseñado su trabajo que muestra cómo lograr el aspecto de una piel derritiéndose sobre una calavera.

Perkins emplea implementos y pinturas de un maquillaje tradicional, nada que no se consiga en una tienda de cosmética. Sus creaciones se apoyan en un plan previo, conocimientos básicos de la estructura ósea y mucha creatividad.

El canal de Perkins en YouTube incluye cinco videos dedicados exclusivamente a looks de Halloween. Otro video destacado es una calavera de neón, que resplandece cuando se la ilumina con luz ultravioleta. El video explica de manera sencilla cómo lograrlo y es ideal para quienes desean bailar en un local nocturno o una discoteca, para que el efecto de la luz UV sea totalmente efectivo.

Si deseas provocarles pesadillas a tus compañeros de juerga, puedes darte una vuelta por el canal en YouTube de la artista Kiana Jones, quien dirige un estudio llamado Freakmo, especializado en maquillajes profesionales de terror.

Una de sus propuestas más originales es un maquillaje de Barb, el personaje de la serie Stranger Things. Este video enseña cómo crear en casa este maquillaje de Barb, aunque advierte que "este disfraz puede causar que seas olvidado".

Si buscas algo menos intimidante, la maquillista Leigh Dickson Artistry te enseña a maquillarte para lucir como el personaje de Eleven, de Stranger Things, en Halloween.

La maquiladora Emma Pickles enseña en el siguiente video cómo maquillarse para lucir como una figura salida de una pintura Pop Art hecha por el gran Roy Lichtenstein. Pickles logra que el rostro parezca una cara de dos dimensiones, con la textura y aspecto de una imagen impresa en papel.

Bajo la misma línea que Emma Pickles, el canal de Melissa Samways cuenta con varias opciones de maquillaje menos escalofriantes y más sencillas. Entre sus videos más vistos está el de Catrina roja, un disfraz muy bien logrado gracias a la corona de rosas, y los detalles con brillantes.

Uno de los maquillajes más famosos del momento es cortesía del maquillista y youtuber James Charles, quien en menos de tres días obtuvo más de tres millones de reproducciones en su tutorial de maquillaje de sirena. Lo interesante de este maquillaje es que, además de ser bastante sencillo, lo puedes llevar un poco más lejos y agregar un par de escamas en el cuello. Eso sí, no olvides agregar una peluca y detalles en tu vestimenta para lograr el look completo.

Por último, el canal The Kings of Random te enseña a hacer heridas realistas con elementos básicos que muy probablemente encontrarás en casa o bien, en la tienda de la esquina. Sin duda alguna, este tutorial te puede ayudar de salir de un apuro y puede ser tu aliado si es que tienes planeado ser un zombie en este Halloween.

