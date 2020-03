Mantén a tus hijos entretenidos en casa con estas actividades

Stephen Shankland/CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

Ante el temor de contagio de COVID-19, las escuelas en varias partes del mundo han cerrado, por lo que millones de niños permanecerán en casa hasta nuevo aviso. Esto implica un gran reto para los padres, quienes deben malabarear su tiempo entre el home office (trabajo desde casa), y la educación o entretenimiento de sus hijos en casa.

Pero, ¿cómo entretener a los niños durante todo el día? La clave está en crear una rutina similar a la que seguían en la escuela, con horarios de entrada, salida y comidas. A continuación, te compartimos varios recursos en línea que te pueden ayudar a crear una rutina balanceada entre juego y estudios.

Educación en casa

Smile and Learn es una plataforma educativa con más de 5,000 actividades como juegos, videos y cuentos interactivos para niños de entre 3 y 12 años. La plataforma cuenta con cursos de idiomas, lectura, gramática y más. La suscripción cuesta 6.99 euros al mes, pero el primer mes de prueba es gratis. También puedes visitar su canal en español de Youtube.

Smartick es una plataforma española para aprender matemáticas. De forma temporal, ofrece 15 días gratis para niños de entre 4 y 14 años que fueron afectados por el cierre escolar. Las clases están divididas en lecciones de 15 minutos al día y puedes empezar tu prueba gratis aquí.

Cokitos es una plataforma en línea con juegos educativos gratuitos para niños y niñas de entre 3 años y hasta 13 años, y también cuenta con juegos y ejercicios de matemáticas y ciencias para estudiantes de secundaria. Todos los juegos y actividades en el sitio de Cokitos son gratuitos y están disponibles en español.

Elesapiens es una plataforma bilingüe, disponible en inglés y español, con lecciones digitales de ciencias naturales, ciencia sociales y medio ambiente para niños de entre 7 y 13 años. Elesapiens cuenta con varios planes de suscripción, una gratuita que te da acceso a contenidos bilingües, una con un tutor en línea con costo de US$6.50 mensuales y una experiencia que simula un salón de clases que tiene un costo de US$24.99 mensuales.

Mundo Primaria es una plataforma educativa con más de 2,500 juegos educativos gratuitos para niños de entre 2 y 12 años. Además, la plataforma también cuenta con cuentos, dibujos para colorear, infografías, lecturas, cuentos y más recursos didácticos. Mundo Primaria también ofrece cursos con costo para los padres de familia enfocados en la educación en casa.

Árbol ABC es una plataforma con juegos didácticos para que niños de entre 3 a 10 años aprendan matemáticas, el abecedario, inglés y ciencias. Árbol ABC es gratuito y también cuenta con videos educativos, cuentos, canciones, trabalenguas y dibujos.

En México, el gobierno lanzó el programa Aprende en Casa, el cual transmitirá por televisión programas de estudio de la SEP. Los programas para estudiantes de preescolar hasta primaria se podrán ver en un horario de 9:00 a.m. a las 12:00 p.m. hora local y las clases de inglés se darán de 12:00 p.m. a 12:30 p.m., en el canal de televisión Once Niñas y Niños (canal 11.2 de televisión abierta). Los estudiantes de secundaria y preparatoria podrán ver el contenido desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en el canal Ingenio TV. Todos los detalles sobre el programa Aprende en Casa los encuentras en el sitio Web del gobierno de México.

Scholastic tiene el programa Learn at Home que incluye artículos, historias y videos con retos de aprendizaje. Este programa tiene una duración de 20 días y está destinado para niños que acuden al preescolar hasta noveno grado. Las lecciones solo están disponibles en inglés.

PBS Kids, un bloque infantil de la red de televisión pública de Estados Unidos, lanzó un boletín diario gratuito con actividades y juegos educativos para estudiantes de entre 2 y 8 años de edad. Además, el app PBS Kids ofrece videos y transmisiones de contenido educativo sin necesidad de suscripción. El contenido únicamente está disponible en inglés.

Un nuevo idioma

Este momento de cuarentena puede ser una muy buena oportunidad para que tú y tus hijos aprendan un nuevo idioma juntos con ayuda de aplicaciones como Duolingo. Esta aplicación es gratuita y te enseña gramática, pronunciación y escritura por medio de diferentes juegos y ejercicios. Sumado a la aplicación pueden ver alguna película o escuchar música en el idioma que están aprendiendo para complementar la experiencia. Estas son otras aplicaciones para aprender inglés que te podrían interesar.

Reproduciendo: Mira esto: Los mejores apps para aprender inglés en 2020

Minecraft

Con el fin de ayudar a encontrar un balance entre las tareas escolares y el entretenimiento en casa, Phil Spenser, director de Xbox anunció la creación de una nueva categoría educativa para el juego Minecraft la cual ya está disponible de forma gratuita dentro de Minecraft Marketplace.

Este contenido especialmente pensado para los millones de niños que se han quedado en casa les permite explorar la Estación Espacial Internacional, visitar lugares históricos de Washington, D.C., encontrar y construir modelos fractales 3D, aprender qué hace un biólogo marino, entre varias actividades más. De acuerdo con Microsoft, este contenido está disponible a partir del 24 de marzo y hasta el 30 de junio de 2020.

Minecraft también cuenta con controles parentales los cuales ayudan a limitar el tiempo de uso de pantalla, agregan filtros de contenido y límites de compra dentro del juego.

Excursiones virtuales

Visiten museos en todo el mundo, viajen por todo el mundo mediante experiencias de video 360 y realicen tours virtuales con Street View mediante el sitio de Google Arts and Culture.

Fomenta la lectura

De acuerdo con un reporte publicado por Scholastic, la lectura le permite a los niños no solo mejorar su habla e interacción, sino también los ayuda a entender mejor lo que pasa en el mundo y el 53 por ciento de los niños encuestados en el reporte indicaron que un libro los ayudó a superar un momento difícil.

Y si no sabes qué libro elegir puedes tomar en cuenta el reporte de Scholastic que dice que la mayor parte de los niños quieren historias que los hagan reír y libros que les permitan explorar nuevos lugares en el mundo.

Afortunadamente existen varios recursos en línea tanto en inglés como en español que ofrecen libros de manera gratuita y otros servicios de suscripción. A continuación te damos un par de opciones:

Bookmate : Al igual que otros servicios en línea es una suscripción mensual que te da acceso a una biblioteca para adultos y para niños. Por lo que por US$8.33 mensuales —o US$99.99 al año— tendrás acceso a todos sus libros. Sin embargo, también cuentan con una sección de libros gratuitos, aunque la mayoría de ellos no son para niños.

: Al igual que otros servicios en línea es una suscripción mensual que te da acceso a una biblioteca para adultos y para niños. Por lo que por US$8.33 mensuales —o US$99.99 al año— tendrás acceso a todos sus libros. Sin embargo, también cuentan con una sección de libros gratuitos, aunque la mayoría de ellos no son para niños. Scribd : Es una biblioteca digital con libros, revistas, audiolibros que tiene un costo mensual de US$8.99, pero el primer mes de uso es gratuito. Al igual que Bookmate, Scribd cuenta con una sección especial para niños y adultos jóvenes. Además, su sección de audiolibros en español como en inglés cuenta con varias opciones.

: Es una biblioteca digital con libros, revistas, audiolibros que tiene un costo mensual de US$8.99, pero el primer mes de uso es gratuito. Al igual que Bookmate, Scribd cuenta con una sección especial para niños y adultos jóvenes. Además, su sección de audiolibros en español como en inglés cuenta con varias opciones. COVIBOOK: Este libro para niños sobre el COVID-19 fue escrito por la autora colombiana Manuela Molina con el fin de ayudar a niños de entre 2 y 7 años a entender la situación actual que están viviendo. Este libro se puede descargar gratuitamente en varios idiomas y según el sitio Web este libro "no busca ser una fuente de información científica sino una herramienta desde la fantasía y lo simbólico".

Tiempo para socializar

Si lo que quieres es simular una experiencia real de la rutina escolar que suelen tener tus hijos en sus escuelas no olvides incluir tiempo para socializar. Por ello, te recomendamos que diariamente organices videollamadas con algún familiar o con sus compañeros de clase. Algunas aplicaciones que puedes utilizar es FaceTime (disponible en dispositivos Apple), WhatsApp, Facebook Messenger, Zoom, entre varias otras opciones. Aquí te damos siete aplicaciones gratuitas de videoconferencia que puedes utilizar.