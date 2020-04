'La ficción en este momento es un gran aliado': Creador de La casa de las flores

Carlos Dafonte/NurPhoto via Getty Images

Por suerte el coronavirus no nos impide mirar la tele, ni hablar con gente interesante. O esta entrevista con Manolo Caro, el creador de la comedia mexicana de Netflix La casa de las flores, hubiera sido imposible. Después de disfrutar de los primeros episodios de la tercera y última temporada de esta serie sobre una familia disfuncional chilanga conversé telefónicamente con Caro sobre su trabajo en este título y sobre la gran labor pedagógica que hace la serie. Y es que en La casa de las flores no son todo carcajadas y Paulina de la Mora (Cecilia Suárez) enganchadísima al Tafil.

No sé si puedes hablar de la importancia de la ficción en momentos así donde va bien desconectar un poco...

La ficción en estos momentos es un gran aliado. Lo que es importante es tener estos momentos de desconexión y de esparcimiento porque la cabeza no puede estar todo el tiempo pensando en la situación de salud que estamos viviendo. La casa de las flores llega en un buen momento. Estuvo planeado siempre, desde el año pasado, teníamos la fecha de estreno que es el 23 de abril y mucha gente me decía: "Adelántala". Pero es importante respetar los tiempos y no verse ventajoso ni aprovechando la situación tan particular y tan fuerte. Invito a la gente a que se distraiga un poco, a que se ría, a que vaya a conectar con los personajes de esta serie.

Tengo la sensación de que esta temporada estamos encerrados con Paulina.

Qué bueno que me lo mencionas, me da gusto pensar que todo tiene paralelismo en esta situación. Es una temporada también que apela muchísimo a la nostalgia, a lo que hemos sido, a cómo el pasado repercute en nuestro presente, a lo que nos hemos estado convirtiendo con los años.

Me gusta esto que dices de la nostalgia porque parte de la trama de la temporada 3 se remonta a 1979. ¿Por qué?

Yo disfrutaba muchísimo cuando veía proyectos que me gustaban y que quería mucho a los personajes y que de repente me contaban algo del pasado. Me parecía un buen guiño, un buen regalo de los creadores y no me quise quedar atrás. (Quise) evocar este momento nostálgico para un público que quiere mucho a un personaje como Virginia de la Mora (Verónica Castro), que había tenido un final un poco trágico, un poco abrupto. Es un personaje que yo creé, que vive en una ficción, que yo puedo hacer con él un poco lo que me plazca. Entonces, decidí regresar el tiempo para contarles más de este personaje y ver cómo se construyó esta familia.

Netflix

Más allá de los enredos familiares y la comedia, La casa de las flores tiene una voluntad muy pedagógica en su trato del colectivo LGBTQ o de denuncia de la homofobia...

Casi nunca me hacen esta pregunta y creo que ha sido una asignatura que ha tenido La casa de las flores desde el día número uno. Más desde la repercusión después de la primera temporada, donde tuve la posibilidad de ser invitado a congresos de psiquiatría, a platicar con el colectivo LGBT. Uno piensa que las escenas que nosotros hacemos, porque estamos haciendo una comedia de humor negro, no tienen implicaciones sociales. Sí las tienen y hay que saberlo manifestar y comunicar. Hay que informarnos hasta dónde es exacto para una ficción hablar de ciertos temas, hasta dónde lo estás haciendo con congruencia, hasta dónde los personajes ayudan a la sociedad a entender ciertas cosas.

Recuerdo que un doctor, un psiquiatra del grupo trans aquí en México me llamó y me dijo: "Creo que es importante que las chicas se den cuenta que es muy fácil en un país como México ya cambiar sus papeles personales a su nombre con el que ellas se sientan identificadas". Y a partir de esto se escribió una escena en la segunda temporada donde María José (Paco León) habla con una de las chicas del cabaret y hacen este proceso legal. La gente no sabes cómo lo agradecía. Así te puedo contar un millón de historias de casos que me llegan.

Esta temporada explora de una forma muy interesante también la sexualidad femenina...

Hemos encontrado oportunidades de hablar de cómo todos estos años la industria nos ha obligado a sexualizar a los personajes femeninos. Siempre tiene que ser la chica Bond, la guapa, la que está al lado, la que despierta pasiones y así se nos han inculcado en el mundo del entretenimiento. Tener la oportunidad de estar en una serie en donde los personajes femeninos tienen la posibilidad de opinar, explorar, divertirse y hacerse responsables de su sexualidad me parece increíble. Y ahora el personaje de Julián de la Mora (Darío Yazbek) es el que se desnuda, es el que enseña el trasero. Mucha gente creía que yo lo estaba haciendo porque "Ay qué guapo está el actor y ahí siempre lo desnuda". No, lo estaba haciendo como una crítica. Siempre nos toca verlo del otro lado, pues ahora veámoslo de este.

Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

¿Hubiera sido posible una serie así sin una plataforma como Netflix que permite que se vea en todo el mundo?

Es increíble lo que está pasando hoy en día que ves fenómenos como Élite, Unorthodox o La casa de papel. Ya no tenemos esta necesidad de emigrar al mercado americano para que tengamos un boom internacional, para que se nos reconozca nuestra creatividad. Podemos estar en cualquier lugar y tener más audiencia que cuando te lanzaba un major en los años noventa o 2000. Me emociona mucho ser parte de esta generación. Me emociona convivir y trabajar (en Alguien tiene que morir) con actores como Carlos Cuevas que salió de una serie independiente hablada en catalán, en Barcelona, que es Merlí, y ahora es un fenómeno. Lo que más satisfacción me ha dejado el trabajar ahora con Netflix es tener la libertad de hacer los proyectos que a mí me interesan y tener el respaldo de una plataforma como ellos y el apoyo y el cariño. Soy un realizador que se siente muy querido en el lugar donde trabaja.

¿Cómo estás pasando estos días? ¿Estás viendo alguna cosa en especial? ¿Haces yoga para no volverte loco?

Estoy tomando las cosas desde otra perspectiva que creo que me está funcionando, el darme cuenta que no me tengo que exigir estos días, que lo más importante es mantenerme sano, mantenerme cercano a la gente que quiero y mantener un poco mi mente distraída. Los primeros días los llevé muy mal, solamente podía pensar en la situación que estábamos viviendo, estaba muy estresado. Conforme han pasado los días he regresado a una rutina que, sin exigirme de más, intentando alimentarme bien, intentado estar escribiendo, estar viendo contenidos que en otros momentos no había tenido oportunidad, intentando hablar mucho con mi familia, me he metido en clases de rumba por Internet... Me divierto y hago un poco de ejercicio con eso. Y esa es mi única recomendación. Mucha gente cree que, como tenemos tanto tiempo en casa, nos tenemos que exigir, tenemos que volvernos el mejor chef, el que hace los mejores postres, hacer ejercicio todo el día, aprender un idioma y no. Ahora el compromiso es estar bien, mantenernos saludables y mantenernos saludables física y mentalmente. Esto es como yo lo estoy llevando.

Yo estoy optando por hacer algo parecido. Muchísimas gracias, Manolo, ha sido un placer hablar contigo y mucha suerte con esta tercera temporada.

Muchísimas gracias, ha sido un placer de la misma forma y ojalá y la disfrutes.

La tercera temporada de La casa de las flores se estrena en Netflix este 23 de abril.