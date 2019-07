Netflix produce la nueva película de David Fincher con Gary Oldman

Jarred Land/RED

El afamado David Fincher (The Social Network, Fight Club) ha hecho casa en Netflix. Allí ha producido y dirigido las series House of Cards, Mindhunter y Love, Death & Robots. Y ahora, según publica The Hollywood Reporter, Fincher dirigirá su próximo largometraje para la plataforma de streaming con Gary Oldman como protagonista.

La película tiene como título Mank y tratará sobre la historia real del periodista y guionista de cine Herman Mankiewicz, quien pasó a la historia como coautor del libreto de la película Citizen Kane (1941), dirigida por Orson Welles y considerada por muchos críticos como el mejor filme de la historia del cine.

Además de contar con Oldman —ganador del Oscar a mejor actor en 2018 por Darkest Hour— en el papel principal, Mank tiene como guionista a Jack Fincher, padre del propio director.

Según The Hollywood Reporter, Netflix tiene previsto que la película inicie su rodaje en otoño. Un detalle curioso es que Mank será filmada por Fincher en blanco y negro, al igual que otras dos películas originales de Netflix: Roma (2018), de Alfonso Cuarón, y Elisa y Marcela (2019), de Isabel Coixet.

Mank no tiene por ahora fecha de estreno en 2020 y se ignora todavía si seguirá el esquema de lanzamiento de otros proyectos de Netflix, debutando en cines selectos por dos semanas antes de ser estrenada en la plataforma de streaming.