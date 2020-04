Los mejores regalos de menos de US$25 para mamá

Aquí te presentamos algunas ideas de menos de US$25 para celebrar a tu mamá este año que te ayudarán a no echar la casa por la ventana (no que ella no se lo merezca, pero a veces la economía no está para gastar mucho).

Life is Good La línea de camisetas Life is Good incluyen una gran cantidad de diseños inspirados en mamá o en la abuela -- además de algunos sombreros. Las t-shirts normalmente cuestan US$28, pero con el código CNET15 te ahorrarás 15 por ciento hasta el 25 de abril

BagPodz Las bolsas reutilizables, obligatorias en algunos estados, son sumamente prácticas. Este paquete de cinco viene con su propia bolsa para guardarlas y se puede lavar en la lavadora.

Znewtech Una alternativa analógica a tanta tecnología con Alexa, con este cronómetro puedes ver la hora o voltearlo para calcular 15, 30, 45 o 60 minutos.

Phone Loops Para la cubierta de mamá, estas bandas ayudan a sostener firmemente el teléfono y lo hacen más cómodo cuando lo tienes en la mano por mucho tiempo. Vienen en muchos diseños y colores.

Shutterfly Los rompecabezas están de moda y éste le permite a mamá resolver uno que muestre una foto de la familia (o lo que tú elijas). Shutterfly ofrece 50 por ciento de descuento en todos los rompecabezas personalizados.