'Malware' Fruitfly que infecta a las Mac aún al acecho

El malware que ataca a las Mac es muy raro, pero uno conocido como Fruitfly y revelado por primera vez en enero ha demostrado ser sigiloso y misterioso. Y ahora una nueva variante del software se ha encontrado en cientos de Mac, según informó ZDNet, sitio hermano de CNET y CNET en Español.

El controlador del malware tiene la capacidad de tomar remotamente el control completo de una computadora infectada — archivos, webcam, pantalla y teclado y ratón— según un reporte de Zack Whittaker, de ZDNet, basado en información proporcionada por Patrick Wardle, el ex hacker de la NSA e investigador en jefe de seguridad en Synack que ha estado investigando las capacidades de dicho malware.

Antes de la revelación de enero de la existencia de Fruitfly, el malware aparentemente existió sin ser detectado durante varios años "porque el actual software de seguridad de Mac a menudo es bastante ineficaz", explicó Wardle. Mientras que Apple hizo un remiendo para proteger sus equipos contra las versiones anteriores de Fruitfly en enero, no está claro si las Mac que ejecutan los más recientes sistemas operativos de Apple son vulnerables a la actual iteración del malware.

El primer análisis de Wardle fue que hasta el 90 por ciento de las víctimas estaban en EE.UU., según el artículo, sin conexión obvia entre esos usuarios. Sin embargo, en base a las víctimas objetivo, Wardle pensó que el malware era dirigido por un solo hacker "con el objetivo de espiar a la gente por razones perversas" y que no se trataría de un atacante contra la nación. Aunque no quiso comentar cuántos fueron afectados por el malware, sugirió que la infección no fue muy extendida.

Apple no respondió inmediatamente a la solicitud de CNET para un comentario.