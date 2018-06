Maluma fue víctima de robo en Rusia, mientras apoyaba a Colombia: reporte

Ethan Miller / Getty Images

Definitivamente, Maluma no olvidará este martes. Primero presenció en primera fila la derrota de su amada Colombia ante Japón y luego perdió casi un millón de dólares en prendas, al ser víctima de un robo en el hotel que se hospedaba en Rusia.

Según The Associated Press, que cita a fuentes locales, el ladrón se hizo pasar como invitado y se llevó un botín valorado en US$ 800,000 dólares (unos 50 millones de rublos).

Juan Luis Londoño Arias, como se llama el cantante de música urbana, se hospeda en el hotel Four Seasons, ubicado en Moscú.

Según el reporte de la agencia noticiosa, entre los objetos robados había un bolso de marca Louis Vuitton y un estuche con relojes valorados en un rango de US$3,000 a US$130,000, entre otros accesorios y artículos de joyería.

Las autoridades abrieron una causa penal por y ya han entrevistado al músico colombiano.

Maluma viajó este martes a Saransk, donde Japón derrotó a Colombia 2-1 y colgó varias fotos en sus redes sociales.

