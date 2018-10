Making a Halloween Murderer, una hilarante parodia con Michael Myers

Making a Murderer, el documental seriado que se estrenó en 2015 en Netflix, arrancó su segunda temporada este viernes en el servicio de streaming.

Y ya han comenzado las parodias de la exitosa serie que cuenta la historia de Steven Avery, un hombre que pasó 15 años en una prisión por un delito que no cometió y que después de ser liberado, fue acusado de un nuevo crimen y regresó a la cárcel.

Aprovechando el fenómeno de Making a Murderer, que se ha ganado cuatro premios Emmy,

y el estreno este mismo viernes en el cine del reboot de la película Halloween, en el programa de James Corden, The Late Show, realizaron una parodia, fusionando el formato del documental con el asesino de ficción, Michael Myers.

El clip desata las carcajadas apenas comienza. Myers, que usa una máscara y no emite palabras en ninguna de las cintas originales, asegura en este sketch que no sabe de dónde salió eso de que no puede hablar.

Además, en favor de Myers testifica su "amigo", Jason Voorhees (Friday the 13th) y afuera de la cárcel hacen vigilia Freddy Krueger y Chucky, el muñeco asesino, entre otros personajes.

No te adelantamos más para que disfrutes de esta brillante parodia, que puedes ver a continuación.