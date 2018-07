Agrandar Imagen Magic Leap

Magic Leap, una de las empresas más secretas sobre la realidad aumentada, anunció el miércoles que sus gafas Magic Leap One comenzarán a llegar a los consumidores este verano.

El anuncio se realizó hoy a través de una transmisión en Twitch en la que la compañía había prometido dar algunas noticias sobre su desarrollo y una nueva demostración de los avances del producto.

La noticia de Magic Leap pone fin a la espera del primer producto de la empresa fundada desde 2010 y que venía especulando sobre un producto desde hace cuatro años. Las gafas Magic Leap One fueron finalmente anunciadas a fines del año pasado, pero solo desarrolladores y diseñadores podían tener acceso para comenzar a desarrollar aplicaciones.

El mismo miércoles y previo al anuncio de Magic Leap, AT&T anunció que venderá en exclusiva las gafas Magic Leap One en Estados Unidos, un comunicado que ya adelantaba que la disponibilidad de las gafas estaría muy cerca. Las gafas aún no tienen precio definido, pero se rumora alrededor de los US$2,000.

En la transmisión del miércoles, Magic Leap dio otros detalles: las especificaciones de las gafas. Las Magic Leap One usarán el chip Nvidia Tegra X2 y un procesador Denver capaz de dar más potencia que los procesadores en teléfonos inteligentes.

Magic Leap One es un producto que no tiene conexión constante a la electricidad, por lo que el tema de la batería es de suma importancia. En el pequeño anuncio del miércoles los creadores de Magic Leap no dijeron mucho al respecto, pero mencionaron que la vida de batería será de "varias horas" y dependerá mucho de las aplicaciones.