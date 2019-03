Magic Leap va camino a AT&T, junto con una experiencia AR de Game of Thrones

Sarah Tew/CNET

Westeros podrá disfrutarse en realidad aumentada ... si vives cerca de Boston, Chicago or San Francisco.

AT&T anunció el miércoles que unas cuantas de sus tiendas en EE.UU. estarán vendiendo un equipo especial de las Magic Leap One Creator Edition AR a partir del 1 de abril que incluyen una experiencia especial en realidad aumentada relacionada con Game of Thrones. Y no, no es broma.

Originalmente, se suponía que AT&T sería un socio minorista de Magic Leap en el lanzamiento el otoño pasado, pero eso nunca ocurrió. Ahora, este lanzamiento en tiendas de las gafas de AR de US$2,295 será bastante limitado: llegará el 1 de abril a Boston a una sola tienda (Boylston), el 3 de abril a Chicago (en Michigan Avenue) y el 6 de abril a San Francisco (a 1 Powell).

El hardware será exactamente igual al que ya estaba disponible anteriormente. El hardware AR autónomo se ejecuta en un procesador Nvidia Tegra X2 y crea efectos 3D acoplados a la realidad a través de sus gafas atadas. Pero aún no tiene celular a bordo. En su lugar, requiere de una conexión Wi-Fi.

AT&T planea cambiarse a la red 5G y llevar consigo las Magic Leap, pero por ahora esos desarrollos se limitarán a desplegar 5G en la sede de Magic Leap en Florida a finales de este año para las pruebas 5G AR.

En cuanto a la experiencia de Magic Leap Game of Thrones, tal vez valga la pena echar un vistazo. La experiencia, The Dead Must Die, es descrita así en un comunicado de prensa de AT&T.

"...desafía a los fanáticos más valientes a enfrentar a un Caminante Blanco y liderar la lucha por la vida. Los visitantes curiosos recibirán unas Magic Leap One y pasarán a una representación física de King's Landing, que se transforma instantáneamente en una escena ominosa y helada que exige una investigación. Con la antorcha en la mano, los visitantes se convierten en soldados en un enfrentamiento, mientras que un portal helado revela el mundo mortal más allá de la pared. Da miedo ver a un Caminante Blanco, pero es mucho más aterrador cuando él te ve a ti.

AT&T es dueña de HBO, que estará lanzando la última temporada de Game of Thrones el 14 de abril.

Todavía se siente como que las gafas de realidad aumentada Magic Leap están lejos de convertirse en artículos de uso diario para el hogar, pero estas pruebas en las tiendas pueden ser la forma más accesible de poner a prueba el hardware para aquellos que tienen curiosidad por la RA.