Cámaras, celulares y relojes: Google prepara un montón de productos este año

La marca "Made by Google" retomará fuerza a lo largo de este año.

Según The Nikkei, Google prepara una enorme cartera de productos diseñados y desarrollados en casa para lanzarse durante 2019, incluyendo un nuevo celular Pixel de bajo costo, una nueva generación de las bocinas Google Home, una cámara de seguridad integrando tecnología de Nest y su primer reloj inteligente.

El teléfono inteligente, altamente rumorado y conocido como Pixel 3 Lite, será un teléfono para competir con el iPhone XR de Apple y que cuesta US$749. El teléfono de Google tendrá un precio inferior, dice el reporte, ya que los Pixel 3 lanzados en octubre se venden con precio de US$799 en adelante.

The Nikkei dice también que Google lanzará una cámara de seguridad utilizando tecnología de Nest, una compañía adquirida en 2014. El reporte no dice si la cámara se venderá bajo la marca Pixel de Google o llegará al mercado como parte del portafolio de Nest.

Google también lanzará un reloj inteligente, dice The Nikkei, aunque sin ofrecer mayores detalles. Múltiples reportes apuntan a un lanzamiento de este reloj, nombrado informalmente como Pixel Watch, para competir con el Apple Watch. Google lanzaría este reloj también debido a que fabricantes como Huawei, Motorola y LG han cesado su producción de nuevos relojes.

Por último, The Nikkei menciona el lanzamiento de nuevas bocinas inteligentes para sustituir a la Home, Home Mini, Home Hub y Home Max, productos lanzados en octubre pasado.

El lanzamiento de estas bocinas, cámara, teléfono y reloj no sucedería en el mismo evento, aunque Google acostumbra a lanzar sus productos en la segunda mitad del año. Google no dio comentarios a The Nikkei.

Google ha estado contratando talento para impulsar su división de hardware, y muchas de estas contrataciones tienen experiencia en Apple, dice The Nikkei al tiempo que recuerda que Google compró la división de hardware de HTC, una compañía con la que colaboró para crear el primer celular Pixel.