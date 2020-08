macOS Big Sur: Cómo instalar la primera beta pública

Agrandar Imagen Apple

Apple liberó la beta pública de macOS Big Sur. Sigue estos pasos para descargarla en tu computadora.

Antes de seguir con los pasos y la instalación, recuerda que una beta —sea para desarrolladores o en su versión pública— es software que todavía no es estable y puede tener fallos, afectando a los apps que todavía no estén optimizados al nuevo sistema operativo. El instalar una beta puede ser riesgoso y no se recomienda instalarla en un dispositivo principal que uses para trabajar o estudiar.

Si quieres seguir bajo tu propio riesgo, acá te van las indicaciones.

Cómo instalar la beta pública de macOS Big Sur

1. Respalda tu Mac. Aunque son aislados los casos (yo, por ejemplo, nunca he tenido un problema), siempre existe la posibilidad de que pase algo malo durante la instalación de la beta. Por ello, elige tu método favorito y haz un respaldo de tu información con la herramienta nativa Time Machine. Acá te contamos cómo usar Time Machine.

2. Revisa que tu Mac sea compatible con macOS Big Sur. Si tu Mac no es compatible con macOS Big Sur, ni conociendo al mismo Tim Cook podrás instalar la beta. Revisa aquí los modelos compatibles.

3. Regístrate en el Programa de betas de Apple. Para ello, haz clic en este enlace desde la Mac a la que le vas a instalar la beta. El enlace te lleva a la página de Apple, y tras de una pequeña introducción, aparece el botón que dice "Sign up", haz clic ahí, inicia sesión con tu Apple ID y estarás registrado.

4. Descarga la beta. Después de registrarte, aparecerá una nueva página con un botón azul que dice "Download the macOS Big Sur Public Beta". Debajo de esa opción aparece un código, cópialo que servirá para activar el software. Haz clic en el botón para descargar y de inmediato se abrirá la Mac App Store en la Mac solicitando el código, insértalo en el campo y se comenzará a descargar la beta.