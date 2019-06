Y el nombre oficial de macOS 10.15 es…

Apple ha bautizado a macOS 10.15 como macOS Catalina. Así lo anunció la fabricante del iPhone este lunes 3 de junio en el marco de su evento para desarrolladores WWDC 2019.

Apple anunció esta nueva versión de su sistema operativo para la Mac como parte de los grandes anuncios y nuevos sistemas operativos para el iPhone, Mac, Apple TV y Apple Watch.

Una de las funciones de macOS Catalina es Sidecar, una función que permite usar un iPad como un monitor secundario. Sidecar permite usar el iPad ya sea como un monitor solamente y también como método de entrada para, junto al Apple Pencil, editar o ilustrar como si se tratara de una tableta Wacom u otros dispositivos similares.

Find My es una nueva función que abarca Find My Phone y Find My Friends para que se pueda encontrar a amigos o dispositivos. Apple dijo que Find My funciona hasta cuando un dispositivo está en modo Stand by o cerrado. Esta información no se comparte con Apple y está totalmente cifrada, dijo la compañía.

Activation Lock es otra función de seguridad y privacidad que aumenta la seguridad y cifrado de una Mac para que cuando se restaura una computadora, es necesario introducir las credenciales del Apple ID usado antes de la restauración para poder reinstalar un sistema operativo.

macOS Catalina se lanzará como una beta privada para desarrolladores más adelante este año, luego con una beta pública y más adelante, en septiembre u octubre, llegará la versión estable y lista para todos los usuarios que la quieran instalar en sus dispositivos compatibles.

macOS Catalina tendrá pocas novedades, pero la mayoría están relacionadas a Marzipan, como se conoce el proyecto de Apple para llevar más aplicaciones de iOS a la Mac con un diseño de interfaz similar — y más adelante facilitar la creación de aplicaciones universales que se puedan ejecutar tanto en iOS como en Mac.

macOS Catalina tiene más relevancia por ser la versión que pone los clavos a la muerte de iTunes luego de 18 años de existir. Apple ha decidido prescindir de tan reconocida aplicación para dar paso a tres nuevas: Music, TV y Podcasts (las mismas que ya existen en iOS).