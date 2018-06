macOS Mojave será el último sistema compatible con apps de 32 bits

Agrandar Imagen Apple

Apple dijo el lunes que macOS 10.14 Mojave es su último sistema operativo en llevarse bien con aplicaciones con arquitectura de 32 bits.

Durante el primer día de su conferencia para desarrolladores, una de las diapositivas durante la presentación de Mojave deja ver que esta versión, ya disponible en beta cerrada y que llegará en el otoño a todo el público, es la última que funciona con estos apps y la próxima versión, a lanzarse en 2019, funcionará solo con apps de 64 bits.

Algunos desarrolladores con la beta ya instalada dicen que al abrir una aplicación de 32 bits en Mojave se despliega una notificación que advierte de la incompatibilidad a futuro. "Este app dejará de funcionar en futuras versiones de macOS" se lee en la advertencia, según MacRumors.

Por ahora, la advertencia se puede saltar al presionar "OK" en el recuadro de la advertencia; pero es probable que el próximo año las aplicaciones ya no se puedan ejecutar o podrían funcionar de una forma no deseada. La siguiente versión de macOS se podría anunciar en este mismo mes pero del próximo año, con su liberación en el otoño del mismo.

Las notificaciones sobre problemas de incompatibilidad no son nuevas. Apple las usó en dispositivos móviles con iOS 10 para avisar a los usuarios de que los apps que usaban eran de 32 bits y debían buscar una alternativa o esperar a que el app se actualizara a 64 bits. iOS 11, anunciado el año pasado, fue el primer sistema operativo móvil de Apple en usar este tipo de arquitectura al 100 por ciento.

macOS 10.14 Mojave fue anunciado el lunes con algunas funciones nuevas pero con más cambios debajo del capó para aumentar velocidad y fiabilidad del sistema — muy similar a lo que Apple pretende hacer con iOS 12 anunciado a la par.

WWDC 2018: Todo lo que Apple anunció en su conferencia para desarrolladores WWDC 2018.